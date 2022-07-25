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Вокалист SCORPIONS: «В нашем баке полно топлива»



Rockpages.gr опубликовали новое интервью с участниками SCORPIONS. Ниже приведены выдержки из беседы.



Песня, открывающая альбом "Rock Believer", называется "Gas In The Tank". Сколько ещё топлива в баке Scorpions?



Paweł Mąciwoda ответил:



«Я должен сказать вам, что ребята намного старше меня, но у них ещё много топлива в баке. Мне приходится очень много работать, чтобы не отстать от них. Так что это отличный вызов. Безусловно!»



Klaus Meine добавил:



«В этом году мы отыграли почти 30 концертов после двухлетнего перерыва из-за пандемии. И я думаю, что в нашем баке ещё полно топлива. Если представить, что мы справились с шоу, которые мы дали в США, по всей Европе и так далее, то кажется, что в баке ещё много топлива. Мы кайфуем».



Вы выпустили несколько удачных альбомов подряд. В чём ваш секрет успеха?



Klaus Meine ответил:



«Мы просто следуем зову своего сердца. Мы пытаемся сочинять песни, в которых, надеюсь, есть ДНК Scorpions. Этого мы и пытались достичь. И в случае с "Rock Believer", я думаю, всё получилось очень хорошо».



Paweł Mąciwoda продолжил:



«Мы все серьёзные музыканты, и нам важны все детали. Вы знаете, что хорошее качество музыки кроется в деталях. Важно обращать внимание на качество звука, аппаратуры, производства и всего остального. Так что с технической точки зрения это весело, но это также передача послания через тексты. Инструментальная музыка соединяется с текстом... Вот что делает песни мощными. И Scorpions — мастера в этом. Вот почему это удовольствие. И мы очень креативны, как сказал Элис, мы никогда не останавливаемся. Мы ещё не написали свою лучшую песню, и это заставляет нас двигаться дальше. Когда речь заходит об органическом ощущении творчества, это примерно то же самое. Посмотрите на AC/DC. Их песни не меняются, они всё время одни и те же, то же самое со Scorpions. Это просто эволюция с другой конфигурацией и другими гитарами, может быть, или что-то ещё. Но суть остаётся той же, и ядро остается тем же, и это здорово».







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