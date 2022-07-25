Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео MEGADETH 24
*Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH... 24
*Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!» 23
*Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию 19
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне даже не позвонили!» 12
*Гитарист SLAYER — о своём новом проекте 11
*Новое видео SLIPKNOT 11
*MAX CAVALERA заявил, что его жена не виновата в развале клас... 10
*Вокалист IN FLAMES — о THE HALO EFFECT 10
*Гитарист EXODUS — о SLAYER: «У группы было ещё много музыки» 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео MEGADETH 24
*Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH... 24
*Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!» 23
*Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию 19
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне даже не позвонили!» 12
[= ||| все новости группы



*

Scorpions

*



25 июл 2022 : 		 Вокалист SCORPIONS: «В нашем баке полно топлива»

4 июл 2022 : 		 SCORPIONS в Old Grey Whistle Test

1 июл 2022 : 		 MICHAEL SCHENKER — о юбилее дебютного альбома SCORPIONS: «Мне пришлось учить брата игре на гитаре»

28 июн 2022 : 		 PHIL CAMPBELL присоединился к SCORPIONS

10 июн 2022 : 		 RUDOLF SCHENKER, MATTHIAS JABS, JEFF SCOTT SOTO исполняют SCORPIONS

8 июн 2022 : 		 Гитарист SCORPIONS: «Мы наводим мосты нашей музыкой»

18 май 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

8 май 2022 : 		 Вокалист SCORPIONS заявил, что завершение деятельности не обсуждается

16 апр 2022 : 		 Новое видео SCORPIONS

11 апр 2022 : 		 Новое видео SCORPIONS

4 апр 2022 : 		 Новое видео SCORPIONS

28 мар 2022 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

12 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

11 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

11 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

10 мар 2022 : 		 Успехи SCORPIONS в чартах

9 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

8 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

7 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

3 мар 2022 : 		 Семплы новых песен SCORPIONS

2 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

25 фев 2022 : 		 Новое видео SCORPIONS

23 фев 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

22 фев 2022 : 		 Вокалист SCORPIONS — о предстоящих выступлениях: «Это будет очень эмоциональный момент»

20 фев 2022 : 		 Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE

18 фев 2022 : 		 Новая песня SCORPIONS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист SCORPIONS: «В нашем баке полно топлива»



zoom
Rockpages.gr опубликовали новое интервью с участниками SCORPIONS. Ниже приведены выдержки из беседы.

Песня, открывающая альбом "Rock Believer", называется "Gas In The Tank". Сколько ещё топлива в баке Scorpions?

Paweł Mąciwoda ответил:

«Я должен сказать вам, что ребята намного старше меня, но у них ещё много топлива в баке. Мне приходится очень много работать, чтобы не отстать от них. Так что это отличный вызов. Безусловно!»

Klaus Meine добавил:

«В этом году мы отыграли почти 30 концертов после двухлетнего перерыва из-за пандемии. И я думаю, что в нашем баке ещё полно топлива. Если представить, что мы справились с шоу, которые мы дали в США, по всей Европе и так далее, то кажется, что в баке ещё много топлива. Мы кайфуем».

Вы выпустили несколько удачных альбомов подряд. В чём ваш секрет успеха?

Klaus Meine ответил:

«Мы просто следуем зову своего сердца. Мы пытаемся сочинять песни, в которых, надеюсь, есть ДНК Scorpions. Этого мы и пытались достичь. И в случае с "Rock Believer", я думаю, всё получилось очень хорошо».

Paweł Mąciwoda продолжил:

«Мы все серьёзные музыканты, и нам важны все детали. Вы знаете, что хорошее качество музыки кроется в деталях. Важно обращать внимание на качество звука, аппаратуры, производства и всего остального. Так что с технической точки зрения это весело, но это также передача послания через тексты. Инструментальная музыка соединяется с текстом... Вот что делает песни мощными. И Scorpions — мастера в этом. Вот почему это удовольствие. И мы очень креативны, как сказал Элис, мы никогда не останавливаемся. Мы ещё не написали свою лучшую песню, и это заставляет нас двигаться дальше. Когда речь заходит об органическом ощущении творчества, это примерно то же самое. Посмотрите на AC/DC. Их песни не меняются, они всё время одни и те же, то же самое со Scorpions. Это просто эволюция с другой конфигурацией и другими гитарами, может быть, или что-то ещё. Но суть остаётся той же, и ядро остается тем же, и это здорово».




Like!+3Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 5 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

25 июл 2022
Saint Portnoy
.....ослиной мочой разбавленного
Like!4  Dislike!2
25 июл 2022
Aiming High
Красауцы!
25 июл 2022
Klawd Air
Пашке нужно много стараться, чтобы не отставать от остальных участников? Да его басюковые партии вообще ни о чëм по большей части. По-моему он не шибко старается при их сочинении. Так, максимально скучно в бочку играет или в рифф и всë.
25 июл 2022
A
Alex Chernyatinsky
Klawd Air, соглашусь. Вот вроде сто лет тому назад уволенный Бухольц тоже не играл ничего сверхъестественного, а большинство его партий идеально вписаны в композиции и слушаются с удовольствием. А этот товарищ какой-то басист-невидимка. Причем, что удивительно, на концертах тоже. Его как бы и нет совсем.
Like!1
25 июл 2022
Klawd Air
Alex Chernyatinsky, твоя правда. У Скорпионов с басистами обычно порядок полный был всегда. Тот же Рикерман отличные партии сочинял, Pure Instinct тому прямое доказательство. Но Павел... есть мысль, что он в группе для того, чтобы основной костяк участников (Матти, Руди, Майна) ещë сильнее выделялся. В музыкальном плане ровно тому же служит. В его случае бас, это очень странный предмет: бас вроде есть, а вроде и нет. С другой стороны постоянные барабанщики после ухода Германа были видными участниками. Да, Коттак в плане игры не мастер на все руки и ноги, но шоу выдавал буд здоров, а о Микки я вообще молчу. Он и стучит очень круто, и в плане зрелищ силëн.

просмотров: 813

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом