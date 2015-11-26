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Scorpions

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25 янв 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года

17 янв 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года

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Видео с выступления SCORPIONS



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Видео с выступления SCORPIONS, состоявшегося в Бруклине в 2015 году, в рамках которого было исполнено попурри из "Top Of The Bill", "Steamrock Fever", "Speedy's Coming" и "Catch Your Train", доступно для просмотра ниже.

SCORPIONS Perform '70s Medley In Brooklyn 2015; Video



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

ywi


15 мар 2021, 20:05		Нигде не могу найти причину того, что сразу после замены Рота на Ябса в 1978 они перестали исполнять наследие 1974-1977, которое зачастую в разы лучше того, что у них есть после 1995 года. Злой Ули Рот не позволяет или сами? Если второе, то печально. Авторство же Шенкер / Майне... непонятно.


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