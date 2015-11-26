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Видео с выступления SCORPIONS



Видео с выступления SCORPIONS, состоявшегося в Бруклине в 2015 году, в рамках которого было исполнено попурри из "Top Of The Bill", "Steamrock Fever", "Speedy's Coming" и "Catch Your Train", доступно для просмотра ниже.

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