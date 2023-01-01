7 окт 2023



MIKKEY DEE: «SCORPIONS могут существовать вечно»



В недавнем интервью Chaoszine Mikkey Dee, игравшего на барабанах в MOTÖRHEAD в течение 23 лет, прежде чем присоединиться к SCORPIONS в 2016 году, спросили, как долго, по его мнению, легендарная немецкая хард-рок-группа сможет просуществовать. Он ответил:



«Ребята находятся в отличной форме. Пока все здоровы, и им по-прежнему нравится гастролировать и играть, они могут существовать вечно.



Мне часто задают вопрос: "Как долго вы сможете выступать?" Мы постоянно слышали это в MOTÖRHEAD. Я играю с чертовски старыми группами. [Смеётся]. Я и сам уже стар. И в этом году на Хэллоуин [31 октября] мне исполнится 60. Но на этот вопрос нельзя ответить однозначно. Пока всем нравится и все здоровы, конечно, нет причин останавливаться, потому что лично я считаю, что сегодня мы звучим лучше, чем когда-либо. А у SCORPIONS, возможно, был немного больший размах в начале-середине 80-х — "Blackout", "World Wide Live", у них был большой подъём и они были очень популярны, но на сцене сейчас мы звучим великолепно».







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