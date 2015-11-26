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SCORPIONS почти завершили запись



Барабанщик SCORPIONS Mikkey Dee, неделю просидевший на карантине в отеле Ганновера, готов присоединится к группе, чтобы завершить запись нового альбома:



«Мы заканчиваем альбом, он почти готов. Мне осталось сделать еще совсем немного. Пока я был в Швеции, остальные ребята напряженно трудились и все сделали, за мной остались небольшие штрихи и все будет готово!»













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