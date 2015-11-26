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Scorpions

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8 мар 2021 : 		 SCORPIONS почти завершили запись

28 фев 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

22 фев 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

15 фев 2021 : 		 MIKKEY DEE заявил, что играть со SCORPIONS сложнее, чем с MOTÖRHEAD

14 фев 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года

8 фев 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года

31 янв 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года

25 янв 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года

17 янв 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года

10 янв 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года

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24 дек 2020 : 		 SCORPIONS поздравляют с Рождеством

21 дек 2020 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года

18 дек 2020 : 		 ЦРУ написала хит SCORPIONS? Об этом сделают сериал!

15 дек 2020 : 		 Вокалист SCORPIONS — о сохранении голоса

15 дек 2020 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года

11 дек 2020 : 		 У SCORPIONS есть идеи относительно названия альбома

7 дек 2020 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года

30 ноя 2020 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ

23 ноя 2020 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

16 ноя 2020 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

10 ноя 2020 : 		 Факты об альбом SCORPIONS Crazy World

9 ноя 2020 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

2 ноя 2020 : 		 SCORPIONS поздравили MIKKEY DEE

1 ноя 2020 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

27 окт 2020 : 		 SCORPIONS написали более 25 песен для нового альбома
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|||| сегодня

SCORPIONS почти завершили запись



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Барабанщик SCORPIONS Mikkey Dee, неделю просидевший на карантине в отеле Ганновера, готов присоединится к группе, чтобы завершить запись нового альбома:

«Мы заканчиваем альбом, он почти готов. Мне осталось сделать еще совсем немного. Пока я был в Швеции, остальные ребята напряженно трудились и все сделали, за мной остались небольшие штрихи и все будет готово!»

SCORPIONS Are 'Almost Done' Recording New Album





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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Paganheart


8 мар 2021, 15:39		Они же, вроде как, распадались лет с 10 назад и катались с "прощальными" турами и "лебедиными" альбомами?

Санчез


8 мар 2021, 15:42		их последний альбом выходил в 2015 году, о каких 10 лет прощальных туров говоришь, я без понятия

Blackout 74


8 мар 2021, 15:43		Отлично, скоро будет жарко ... )

olly71


8 мар 2021, 15:47		Paganheart -ты последние 10 лет в тюрьме сидел ? Так даже там интернет и телефон в камерах есть . Ты уже в курсе что из Металлики Ньюстед ушёл а из Арии Кипелов или ещё нет ?

Санчез


8 мар 2021, 15:53		olly71, хорош)))


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