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Scorpions

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HERMAN RAREBELL — об альбоме SCORPIONS 1993 года



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Бывший барабанщик SCORPIONS HERMAN RAREBELL недавно побеседовал с Sonic Perspectives — небольшие выдержки доступны ниже.

Вы приняли сложное решение об уходе из группы в 1995 году, вы волновались относительно своей карьеры вне команды?

«Все, что я хотел сделать с группой, я сделал, у нас были хиты, мы играли в Мэдисон, на стадионах и по всему миру».

Как это было со многими другими командами в середине 90-х, от SCORPIONS отвернулись фанаты ради другой музыки. Если бы вы были с ними, как вы считается, могли бы вы стать вместе более успешными?

«Да, помню, что NIRVANA начала греметь как раз тогда, когда мы работали над "Face The Heat" вместе с Bruce'ом Fairbairn'ом в роли продюсера. И, помню, он спросил: "Вы хотите сделать пластинку с песнями как "Wind Of Change"?" И вся группа ответила отказом, мы хотели тяжёлый альбом, и так появилась "Alien Nation". Но вы знаете, что альбом провалился. Записывать тяжёлую пластинку тоже был не вариант, музыкой того поколения были NIRVANA и PEARL JAM. Каждой группе своё время».

The Scorpions — поистине глобальный феномен. Можете ли вы объяснить, что такого есть в их музыке, особенно в тех песнях, которые вы сочинили и которые так позитивно воспринимаются многими людьми по всему миру?

«В моих песнях всегда были позитивные моменты. Это комбинация, которая посылает счастье людям, но мне хотелось бы, чтобы они думали о том, что происходит вокруг них. Во многих фильмах использовались наши песни, например, "Rock of Ages" с Томом Крузом и даже Microsoft использовали их. Это тоже помогло».

Когда вы сочиняли "Rock You Like a Hurricane", вы когда-нибудь в своих самых смелых мечтах предполагали, что это будет монструозный хит?

«Нет, никогда! Это действительно мечта — создать "Rock You Like a Hurricane", чтобы он стал одной из самых исполняемых песен».

Как изменилось общественное восприятие музыки с тех пор, как были написаны эти грандиозные рок-хиты для больших арен?

«Восьмидесятые и девяностые были совершенно другим временем. Сейчас пришло время сказать что-то людям и привлечь их внимание. Нельзя притворяться, что вокруг тебя ничего не происходит. Что не может быть счастья, когда вокруг нас умирают люди. Это всё, о чем я слышу, когда каждый день смотрю новости. Мне очень грустно. Мы не смогли устроить Московский музыкальный фестиваль мира, как это было в 1989 году, потому что опять началась холодная война».

HERMAN RAREBELL On SCORPIONS' 1993 Album Face The Heat -



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