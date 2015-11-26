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Scorpions

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|||| 24 авг 2021

Обложка альбома SCORPIONS продолжает вызывать споры



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По данным Aftonbladet, реклама альбома SCORPIONS, классифицированная как детская порнография, провисела 24 часа на Tradera, популярном сайте онлайн-торговли и объявлений из Швеции, прежде чем была удалена.

Ещё в 2015 году шведский суд постановил, что изображение обнажённой девочки с альбома SCORPIONS 1976 года "Virgin Killer", найденное в доме 53-летнего педофила, может считаться порнографическим материалом.

В пятницу на Tradera появилось объявление о продаже копии альбома. В объявлении продавец указал, что это нецензурированная копия оригинальной обложки альбома.

Прежде чем объявление было снято, поступило десять предложений о покупке пластинки, в том числе одно за 352 шведские кроны (около 40 долларов). Теперь владелец объявления рискует оказаться в полиции.

«Мы внимательно рассмотрим конкретный случай, — заявил Aftonbladet глава службы безопасности Tradera Никлас Хьельм. — Это альбом, который время от времени появляется [на Tradera] и который мы закрываем, как только замечаем рекламу этого альбома».

На вопрос, будет ли Tradera обращаться в полицию по поводу этого инцидента, Хьельм ответил: «Если речь идёт о предполагаемых нарушениях закона, а не просто о нарушениях нашей политики, мы обращаемся в полицию».

Controversial SCORPIONS Album Cover Removed From Swedish Online Marketplace



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

nwhre


24 авг 2021, 15:39		скоро ангелочков с писюнами отменят, будет ваще весело. придётся шедевры живописи и скульптуры изымать))

Saxon9


24 авг 2021, 17:07		Вот это бомба. 45 лет прошло, а облога взрывает. Куда там всем блэкерам и дэтстерам до харды.


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