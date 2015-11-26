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Барабанщик SCORPIONS : «Нельзя оставлять мир закрытым дальше, это конец всему»



Барабанщик SCORPIONS Mikkey Dee рассказал "RRBG Podcast" о ходе записи предстоящего студийного альбома группы:



«Мы очень усердно работаем и уже завершаем запись альбома. Мы начали сведение и микшируем песни. Над этим альбомом мы работаем с начала осени. Это будет отличная запись. Всё записано вживую в студии. И у меня хорошее предчувствие. Это более сложная запись, получились отличные песни. Так что будет здорово выпустить эту пластинку».



Dee ответил на вопрос о том, были ли песни написаны до того, как он включился в процесс записи:



«Большинство вещей сочинили Rudolf [Schenker, гитара], Klaus [Meine, вокал] и Matthias [Jabs, гитара], но потом мы собрали их воедино в студии, что-то вроде того. Но большая часть из них была написана. Мы очень много работали впятером над этими треками».



Относительно того, когда фэны могут ожидать выхода нового альбома SCORPIONS, Mikkey сказал:



«Я думаю, что релиз пластинки должен быть как-то подогнан к тому времени, когда мы сможем начать гастроли. Я надеялся, что мы выпустим этот альбом этой весной. Таким был план с самого начала, и я рассказывал журналам о том, что мы выпустим его весной, но этого не случится, я так думаю. Потому что это должно быть согласовано с туром — если только не произойдёт нечто совершенно безумное. Но я предполагаю и надеюсь, что он выйдет осенью или около того.



Невозможно [предсказать, когда мы снова сможем гастролировать] — можно только надеяться. Я завязал со спекуляциями об этой фигне, потому что как только появляется небольшой лучик надежды, он немедленно пропадает. В один день вы слышите одно, а на следующий день вы слышите совершенно противоположную вещь. Эти чёртовы вторая и третья волны Covid-19. Теперь говорят о четвёртой волне. И появляются мутации из каждой чёртовой страны в мире. Если мы собираемся продолжать адаптацию после всего этого, мы говорим о 15 годах. Так что я не знаю.



Но я надеюсь. И да — я уверен, что нам скоро придётся вернуться. Потому что как бы то ни было, я считаю, что нельзя оставлять мир закрытым дальше, это просто конец всему».



Dee также заявил, что осознаёт «серьёзность этого вируса», так как сам переболел в марте 2020 года:



«Я был болен гриппом, слава Богу. Но некоторым людям, конечно, не так повезло, но большинство из них — это пожилые люди и люди с сопутствующими болезнями, и они тяжело переносят болезнь. И потом, конечно, есть некоторые исключения с молодыми, здоровыми людьми. И я понимаю всю серьёзность всего этого.



Мир закрыт уже целый год. И так не может больше продолжаться. Это катастрофа во многих других отношениях, помимо вируса. Вот как я это вижу. Это очень, очень прискорбно».







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