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Scorpions

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7 окт 2020 : 		 SCORPIONS вернулись к работе над альбомом

5 окт 2020 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1990 года

27 сен 2020 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1990 года

25 сен 2020 : 		 HERMAN RAREBELL — об альбоме SCORPIONS 1993 года

17 сен 2020 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1991 года

8 сен 2020 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1991 года

28 авг 2020 : 		 SCORPIONS завершили первый этап работ

25 авг 2020 : 		 SCORPIONS — о записи нового альбома

17 авг 2020 : 		 SCORPIONS неинтересно давать драйв-ин-концерты: «На них нет атмосферы»

14 авг 2020 : 		 SCORPIONS выпустят бокс-сет "Wind Of Change"

9 авг 2020 : 		 SCORPIONS: новости из студии от MIKKEY DEE

28 июл 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления SCORPIONS

27 июл 2020 : 		 SCORPIONS собрались в студии

24 июл 2020 : 		 SCORPIONS переназначили даты в Лас-Вегасе

15 июл 2020 : 		 Вокалист SCORPIONS: «Мы сосредоточились на роковой стороне»

7 июл 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления SCORPIONS

6 июл 2020 : 		 SCORPIONS «добились больших успехов» с новым альбомом во время карантина

2 июл 2020 : 		 Выходят фигурки SCORPIONS

28 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления SCORPIONS

26 июн 2020 : 		 Вокалист SCORPIONS: «У нас очень много отличного материала»

21 июн 2020 : 		 35 лет с момента выхода SCORPIONS World Wide Live

21 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления SCORPIONS

14 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления SCORPIONS

7 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления SCORPIONS

25 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления SCORPIONS

22 май 2020 : 		 Выступления SCORPIONS в Лас-Вегасе перенесены
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|||| сегодня

SCORPIONS вернулись к работе над альбомом



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SCORPIONS вернулись к работе над новым альбомом, о чём сообщил барабанщик коллектива, Mikkey Dee. Релиз материала намечен на следующий год.

SCORPIONS Resume Work On New Album



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Blackout 74


7 окт 2020, 10:33		Хорошо.


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