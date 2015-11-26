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Scorpions

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31 янв 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года

25 янв 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года

17 янв 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года

10 янв 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года

3 янв 2021 : 		 Вокалист SCORPIONS — о слухах, что "Wind Of Change" написали в ЦРУ

24 дек 2020 : 		 SCORPIONS поздравляют с Рождеством

21 дек 2020 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года

18 дек 2020 : 		 ЦРУ написала хит SCORPIONS? Об этом сделают сериал!

15 дек 2020 : 		 Вокалист SCORPIONS — о сохранении голоса

15 дек 2020 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года

11 дек 2020 : 		 У SCORPIONS есть идеи относительно названия альбома

7 дек 2020 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года

30 ноя 2020 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ

23 ноя 2020 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

16 ноя 2020 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

10 ноя 2020 : 		 Факты об альбом SCORPIONS Crazy World

9 ноя 2020 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

2 ноя 2020 : 		 SCORPIONS поздравили MIKKEY DEE

1 ноя 2020 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

27 окт 2020 : 		 SCORPIONS написали более 25 песен для нового альбома

18 окт 2020 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1990 года

15 окт 2020 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1990 года

13 окт 2020 : 		 Рассказ о бокс-сете SCORPIONS

8 окт 2020 : 		 Вокалист SCORPIONS: «"Crazy World" — последний альбом золотого периода»

7 окт 2020 : 		 SCORPIONS вернулись к работе над альбомом

5 окт 2020 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1990 года
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Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года



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Видео с выступления SCORPIONS на ТВ в программе "Make It Real", состоявшегося в декабре 1983 года, доступно для просмотра ниже.

SCORPIONS - Rare 1983 TV Performance Of вЂњMake It RealвЂќ Unearthed



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