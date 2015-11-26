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Scorpions

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3 апр 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

2 апр 2021 : 		 Барабанщик SCORPIONS: «Нельзя оставлять мир закрытым дальше, это конец всему»

1 апр 2021 : 		 SCORPIONS не будут работать с продюсером

22 мар 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

15 мар 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

13 мар 2021 : 		 Шоу SCORPIONS в Лас-Вегасе пройдут в 2022 году

11 мар 2021 : 		 Барабанщик SCORPIONS — о перенесённом COVID-19

8 мар 2021 : 		 SCORPIONS почти завершили запись

28 фев 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

22 фев 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

15 фев 2021 : 		 MIKKEY DEE заявил, что играть со SCORPIONS сложнее, чем с MOTÖRHEAD

14 фев 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года

8 фев 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года

31 янв 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года

25 янв 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года

17 янв 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года

10 янв 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года

3 янв 2021 : 		 Вокалист SCORPIONS — о слухах, что "Wind Of Change" написали в ЦРУ

24 дек 2020 : 		 SCORPIONS поздравляют с Рождеством

21 дек 2020 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года

18 дек 2020 : 		 ЦРУ написала хит SCORPIONS? Об этом сделают сериал!

15 дек 2020 : 		 Вокалист SCORPIONS — о сохранении голоса

15 дек 2020 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года

11 дек 2020 : 		 У SCORPIONS есть идеи относительно названия альбома

7 дек 2020 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года

30 ноя 2020 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ
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|||| 3 апр 2021

Видео с выступления SCORPIONS



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Видео с выступления SCORPIONS, состоявшегося в Бруклине в 2015 году, в рамках которого была исполнена композиция "Rock 'N' Roll Band", доступно для просмотра ниже.

SCORPIONS Perform



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