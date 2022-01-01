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*Лидер MEGADETH — о фонограмме на концертах 34
*Профессиональное видео полного выступления NIGHTWISH 11
*THOMAS ZWIJSEN исполняет... METALLICA! 9
*MANOWAR опять хотят сорвать выступление. Теперь в Испании 9
*PAUL DI’ANNO: «Не было никакой новой волны британского... 7
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Scorpions

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4 июл 2022 : 		 SCORPIONS в Old Grey Whistle Test

1 июл 2022 : 		 MICHAEL SCHENKER — о юбилее дебютного альбома SCORPIONS: «Мне пришлось учить брата игре на гитаре»

28 июн 2022 : 		 PHIL CAMPBELL присоединился к SCORPIONS

10 июн 2022 : 		 RUDOLF SCHENKER, MATTHIAS JABS, JEFF SCOTT SOTO исполняют SCORPIONS

8 июн 2022 : 		 Гитарист SCORPIONS: «Мы наводим мосты нашей музыкой»

18 май 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

8 май 2022 : 		 Вокалист SCORPIONS заявил, что завершение деятельности не обсуждается

16 апр 2022 : 		 Новое видео SCORPIONS

11 апр 2022 : 		 Новое видео SCORPIONS

4 апр 2022 : 		 Новое видео SCORPIONS

28 мар 2022 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

12 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

11 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

11 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

10 мар 2022 : 		 Успехи SCORPIONS в чартах

9 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

8 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

7 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

3 мар 2022 : 		 Семплы новых песен SCORPIONS

2 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

25 фев 2022 : 		 Новое видео SCORPIONS

23 фев 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

22 фев 2022 : 		 Вокалист SCORPIONS — о предстоящих выступлениях: «Это будет очень эмоциональный момент»

20 фев 2022 : 		 Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE

18 фев 2022 : 		 Новая песня SCORPIONS

11 фев 2022 : 		 Новая песня SCORPIONS
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|||| 4 июл 2022

SCORPIONS в Old Grey Whistle Test



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SCORPIONS опубликовали запись исполнения хита "Always Somewhere" в программе Old Grey Whistle Test в мае 1979 года.

SCORPIONS Perform вЂњAlways SomewhereвЂќ At Old Grey Whistle Test In 1979; Video




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