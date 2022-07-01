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Scorpions

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MICHAEL SCHENKER — о юбилее дебютного альбома SCORPIONS: «Мне пришлось учить брата игре на гитаре»



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Andrew Daly из Vinyl Writer Music недавно взял интервью у легендарного гитариста Michael'я Schenker'а. Ниже приводится отрывок из беседы.

В этом году исполняется 50 лет со дня выхода альбома "Lonesome Crow" группы Scorpions, и Schenker рассказал об альбоме следующее:

«Это была моя первая запись, и это был первый альбом Scorpions. Мне было пятнадцать лет, когда мы записывали этот альбом, и "In Search Of The Peace Of Mind" была первой песней, которую я когда-либо сочинил. Я помню, что это соло возникло из ниоткуда, и я до сих пор очень его люблю. В остальной части альбома можно услышать, как я только ищу своё звучание, но всё равно это было очень весело для меня в том возрасте. Я в первый раз оказался в студии, и было удивительно позже услышать то, что мы сделали. Я до сих пор помню, как альбом был записан и ушёл в тираж, и я держал физический альбом в руках и слышал его по радио, это было действительно нечто. Я представлял себе, как я записывал его всего несколькими неделями ранее, я помнил, где я был, и этот опыт я никогда не забуду».

На вопрос о том, какое влияние он оказал на Scorpions, Michael ответил следующее:

«Я всегда был сосредоточен в первую очередь на музыке, так что даже в юном возрасте я был сфокусирован. Я считал, что барабанщик Wolfgang Dziony и басист Lothar Heimberg были совершенно потрясающими для немецких музыкантов. Учитывая то, с чем нам приходилось работать в Германии, они были действительно хороши. Мне очень понравились барабаны и бас, и, конечно, пение Klaus'a Meine — оно мне тоже понравилось.

В целом это был отличный образец, но проблема заключалась в том, что для меня всё шло слишком медленно. Rudolph [Schenker] почти не умел играть на гитаре, и это очень мешало нам во время сессий и во время работы над альбомом, несмотря на то, что мне было пятнадцать лет, и я должен был делать всё с гитарами. Мне пришлось быть очень терпеливым, и я пытался научить Rudolph'a, но всё шло медленно, и у него ничего не получалось.

Мне нужно было двигаться дальше, потому что я хотел попасть туда, где люди понимали, что я умею, и откуда это всё пришло. Поэтому я поехал в Англию, и как только я приехал туда и присоединился к UFO, всё пошло очень быстро и безостановочно. У нас была компания, у нас была публика, у нас были люди, которым нравилась музыка, всё происходило в Лондоне, и мы сразу же начали гастролировать. Так что Англия была тем местом, где мне не нужно было никого держать за руку, и всё развивалось так, как мне нравилось».

MICHAEL SCHENKER On 50th Anniversary Of SCORPIONS Lonesome Crow Album -




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1 июл 2022
Alias
Сколько он будет своего брата говном поливать? Скверный человек
Like!3
1 июл 2022
X
Xdynamite
Прошло 50 лет, а старший так и не научился играть)

просмотров: 537

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