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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит INXS 47
*Профессиональное видео с выступления SODOM 35
*Клип EUROPE набрал миллиард 25
*Старый член вернулся в MEGADETH 23
*JUDAS PRIEST открыли европейский тур 13
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Scorpions

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10 июн 2022 : 		 RUDOLF SCHENKER, MATTHIAS JABS, JEFF SCOTT SOTO исполняют SCORPIONS

8 июн 2022 : 		 Гитарист SCORPIONS: «Мы наводим мосты нашей музыкой»

18 май 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

8 май 2022 : 		 Вокалист SCORPIONS заявил, что завершение деятельности не обсуждается

16 апр 2022 : 		 Новое видео SCORPIONS

11 апр 2022 : 		 Новое видео SCORPIONS

4 апр 2022 : 		 Новое видео SCORPIONS

28 мар 2022 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

12 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

11 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

11 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

10 мар 2022 : 		 Успехи SCORPIONS в чартах

9 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

8 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

7 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

3 мар 2022 : 		 Семплы новых песен SCORPIONS

2 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

25 фев 2022 : 		 Новое видео SCORPIONS

23 фев 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

22 фев 2022 : 		 Вокалист SCORPIONS — о предстоящих выступлениях: «Это будет очень эмоциональный момент»

20 фев 2022 : 		 Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE

18 фев 2022 : 		 Новая песня SCORPIONS

11 фев 2022 : 		 Новая песня SCORPIONS

9 фев 2022 : 		 Вокалист SCORPIONS: «Рок жив и здоров»

27 янв 2022 : 		 Вскрытие от гитариста SCORPIONS

18 янв 2022 : 		 Новое видео SCORPIONS
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RUDOLF SCHENKER, MATTHIAS JABS, JEFF SCOTT SOTO исполняют SCORPIONS



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RUDOLF SCHENKER и MATTHIAS JABS приняли участие в апрельском Rock 'N' Roll Fantasy Camp, где было исполнено несколько композиций SCORPIONS, для одной из которых к ним присоединился JEFF SCOTT SOTO.

RUDOLF SCHENKER, MATTHIAS JABS, JEFF SCOTT SOTO Perform SCORPIONS Classics At Rock 'N' Roll Fantasy Camp; Video




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