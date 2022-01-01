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RUDOLF SCHENKER, MATTHIAS JABS, JEFF SCOTT SOTO исполняют SCORPIONS



RUDOLF SCHENKER и MATTHIAS JABS приняли участие в апрельском Rock 'N' Roll Fantasy Camp, где было исполнено несколько композиций SCORPIONS, для одной из которых к ним присоединился JEFF SCOTT SOTO.







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