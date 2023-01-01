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*JAKE E. LEE об OZZY: «Я думаю, он разленился» 66
*Новый рекорд METALLICA 61
*KERRY KING вернётся в 2024! 50
*Басист SABATON: «Знание истории может пойти вам только в плю... 41
*Вокалист CREED выбрал своего рок-бога 36
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Scorpions

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14 ноя 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980 года

29 окт 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980

24 окт 2023 : 		 ULI JON ROTH о песнях SCORPIONS, в записи которых RUDOLF SCHENKER не участвовал

15 окт 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980

12 окт 2023 : 		 Вокалист SCORPIONS о планах на будущее: «Мы будем продолжать»

7 окт 2023 : 		 MIKKEY DEE: «SCORPIONS могут существовать вечно»

30 сен 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980

22 сен 2023 : 		 ULI JON ROTH об уходе из SCORPIONS: «Это было лёгкое решение»

17 сен 2023 : 		 RUDOLF SCHENKER хочет отпраздновать 60-летие SCORPIONS

17 сен 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980

9 авг 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1977 года

25 июл 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1977 года

9 июл 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1977 года

28 июн 2023 : 		 Бывший из SCORPIONS выпустил книгу

26 июн 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1977 года

29 май 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1977 года

14 май 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1977 года

2 май 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1977 года

28 апр 2023 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS

18 апр 2023 : 		 Участники SCORPIONS заявили, что любят GRETA VAN FLEET

6 апр 2023 : 		 MIKKEY DEE втайне репетировал со SCORPIONS, когда в группе был JAMES KOTTAK

5 апр 2023 : 		 JAMES KOTTAK был удивлён, когда его уволили из SCORPIONS

9 мар 2023 : 		 SCORPIONS поскребли в анналах

5 мар 2023 : 		 12 винилов SCORPIONS

13 фев 2023 : 		 Фронтмен SCORPIONS — о миллиарде просмотров клипа "Wind Of Change": «Это удивительный момент»

10 фев 2023 : 		 SCORPIONS набрали миллиард
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|||| 14 ноя 2023

Концертное видео SCORPIONS 1980 года



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SCORPIONS продолжают аннальные раскопки и представляют новое видео с выступления 27 июня 1980 года в Хьюстоне — "Lovedrive".




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