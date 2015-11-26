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*Вокалист NAPALM DEATH — о веганстве 60
*Лидер MINISTRY: «Давайте начистоту: это война, и русские её ... 45
*Новое видео SABATON 26
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Scorpions

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5 сен 2021 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1996 года

31 авг 2021 : 		 SCORPIONS получили очередную награду

24 авг 2021 : 		 Обложка альбома SCORPIONS продолжает вызывать споры

23 авг 2021 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1994 года

9 авг 2021 : 		 SCORPIONS репетируют новый трек

8 авг 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

26 июл 2021 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1994 года

11 июл 2021 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1994 года

2 июл 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

9 июн 2021 : 		 Фрагмент нового материала SCORPIONS

8 июн 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

2 июн 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

1 июн 2021 : 		 SCORPIONS занимаются сведением нового альбома

26 май 2021 : 		 Вокалист SCORPIONS: «Решение закончить альбом без Greg'a было верным»

18 май 2021 : 		 SCORPIONS & BRANDON NIEDERAUER: Видео

3 май 2021 : 		 Концертная запись SCORPIONS 1979 года

2 май 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

19 апр 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

13 апр 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

3 апр 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

2 апр 2021 : 		 Барабанщик SCORPIONS: «Нельзя оставлять мир закрытым дальше, это конец всему»

1 апр 2021 : 		 SCORPIONS не будут работать с продюсером

22 мар 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

15 мар 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

13 мар 2021 : 		 Шоу SCORPIONS в Лас-Вегасе пройдут в 2022 году

11 мар 2021 : 		 Барабанщик SCORPIONS — о перенесённом COVID-19
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Концертное видео SCORPIONS 1996 года



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Концертное видео SCORPIONS 1996 года с выступления в Taratata оступно для просмотра ниже.

SCORPIONS Perform вЂњWild ChildвЂќ In Taratata 1996; Video



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