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Scorpions

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SCORPIONS «добились больших успехов» с новым альбомом во время карантина



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Фронтмен SCORPIONS Klaus Meine рассказал в интервью для Soundbytes Unplugged о предстоящем студийном альбоме группы, выход которого предварительно намечен на 2021 год:

«Это такой облом. Прямо сейчас мы должны были выступать в Лас-Вегасе в рамках концертной программы в Planet Hollywood. И мы были воодушевлены этим планом. А так как в 2020 году мы сосредоточились на создании нового альбома, в мае и июне планировалось поехать в Лос-Анджелес, чтобы поработать с нашим продюсером Greg'ом Fidelman'ом, который раньше работал со всеми этими крутыми группами, такими как METALLICA и SLIPKNOT. Так что мы хотели быть в Лос-Анджелесе в мае и июне, а затем поехать в Вегас, чтобы там выступать. А на время выходных мы уже забронировали студию в Вегасе, чтобы гитаристы могли приехать и записать несколько треков, а затем, может быть, вернуться в Лос-Анджелес в августе. А теперь мы здесь, мы застряли в изоляции в Германии, и всё не так просто. Это сумасшествие. Но хорошо то, что благодаря Zoom есть способ работать.

Весь май до начала июня мы работали в студии в Ганновере — только мы втроём: Rudolf [Schenker, гитара], Matthias [Jabs, гитара] и я — с Greg'ом, мы связываемся с ним через Zoom каждый вечер. Для нас это время ужина, а для него — где-то в районе завтрака. И мы работали вместе, просматривали песни, говорили об аранжировках и что-то вроде: "Мне нравится эта песня", "Может быть, это мы оставим на потом". И мы добились больших успехов с пластинкой, как ни странно. Так что это безумие, но до сих пор всё шло довольно хорошо.

Я должен сказать, особенно в связи с этой пандемией COVID-19, что это благословение, что как артисты и музыканты мы можем глубоко погрузиться в наш творческий мир и создать несколько новых вещей, несколько новых песен — написать тексты, сочинить песни. Так приятно, что мы можем работать, а не сидеть дома, пялясь в окно. Так что это замечательно, что мы можем быть очень активными и очень креативными, в надежде сделать что-то, что понравится всем фэнам, когда в следующем году мы снова вернёмся в дорогу, с надеждой на пару отличных новых песен».

Meine также обратился к своему предыдущему комментарию о том, что на предстоящем альбоме SCORPIONS он и его товарищи по группе вернутся к более тяжёлой стороне ранних альбомов группы:

«Дело в том, что когда ты принимаешь решение о выпуске нового альбома, это словно безумие. Спустя столько лет, в 2020-м году сказать другим участникам: "Ребята, мы делаем новую пластинку". "Правда?" Это довольно сложная задача — сказать правду. И вы спрашиваете себя, могу ли я действительно после стольких лет написать ещё одну замечательную рок-песню? Может ли Rudolf придумать крутые рок-риффы? Он всё ещё мастер риффов? И Matthias придумывает все эти прекрасные соло и подобные штуки. Теперь ещё и Mikkey Dee [барабаны] в группе, и Pawel [Mąciwoda], наш басист. Так что это первое, о чём вы спросите себя. И как только ты принимаешь решение о том, что мы сделаем новый альбом, ты спрашиваешь себя: "Так что ты хочешь сказать? Что всё это значит?" А ещё у нас есть продюсер Greg Fidelman, который на самом деле работает с такими группами, как SLIPKNOT и METALLICA, и это будет не самый простой процесс. SCORPIONS всегда делали альбомы с парой баллад, но мы стараемся сосредоточиться на ДНК наших ранних дней. И кто знает, что после стольких лет получится в конце концов. Никогда не знаешь. Но мы пытаемся уловить настроение и пытаемся найти ДНК наших первых дней, найти ДНК песен — таких, как "The Zoo", "Make It Real", "Lovedrive", "Blackout", "Animal Magnetism", тяжесть песен типа "The Zoo" и "Animal Magnetism". У нас есть новая песня, которая передаёт ту тяжёлую атмосферу. Возможно, нам не хватает ещё одной или двух по-настоящему быстрых песен. Я думаю, Rudolf сейчас работает над этим, или Matthias. А я написал много текстов. И в этот раз мы работали по-другому. Обычно я ждал, пока Rudolf сочинит песни, что-то типа демо. Он напевал пару вокальных линий, а потом я писал тексты песен для трека. А в этот раз я начал с написания текстов и отдал их Rudolf'у. Я сказал: "Вот что я хочу сказать. Вот что тебе предстоит сделать». И он сказал, что чувствует воодушевление, перехватив эстафету, чтобы написать отличную песню на слова, которые его вдохновили».

По словам Meine, на новой пластинке SCORPIONS «вообще нет сторонних авторов», в отличие от альбома 2015 года "Return To Forever", которая в основном была написана продюсерами альбома, Mikael'ем Nord'ом Andersson'ом и Martin'ом Hansen'ом:

«Это стопроцентная ДНК SCORPIONS, и мы хотели сохранить её и сделать то, что является сутью SCORPIONS. И здорово, что с нами Greg, — он фантастический продюсер и отличный парень. Работать с ним — вдохновляющий опыт. Создание этого альбома — замечательное путешествие. Но сейчас мы находимся на очень важном перепутье, потому что мы не можем поехать в США, а [он] не может приехать сюда, так как мы можем всё это решить? Mikkey в Швеции, Pawel — в Польше, в Кракове. До сих пор были серьёзные ограничения в смысле поездок. Всё довольно сложно, и пока это сумасшедшее путешествие. Где-то в глубине души я чувствую, что мы пройдём через это, и мы найдём выход, чтобы всё сработало, и в конце концов это будет нечто особенное».

SCORPIONS Have





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КомментарииСкрыть/показать 6 )

Blackout 74


6 июл 2020, 12:01		Отлично.

hansi_hrb


6 июл 2020, 12:11		хер знает что там с днк скорпионс сейчас, но хуянити тоже был записан со сторонними, но очень годный альбом и дух скорпионс так и прет

Thrashcrow


6 июл 2020, 14:13		" в отличие от альбома 2015 года "Return To Forever", которая в основном была написана продюсерами альбома, Mikael'ем Nord'ом Andersson'ом и Martin'ом Hansen'ом"

Не знал даже,что они не сами пишут...Какой позор!

Blackout 74


6 июл 2020, 14:40		Образно сказано, Скорпы в соавторстве всегда есть, вот тут изучай : https://www.discogs.com/Scorpions-Return-To-Forever-France-Tour-Edition/release/7721254

hansi_hrb


6 июл 2020, 14:48		В сооавторстве всегда надо быть, даже если нихера не сделал, права и все такое. Как и оззи осборн например.

ywi


6 июл 2020, 17:39		Thrashcrow,

эти самые продюсеры написали самые отстойные и нетипичные треки.
А всё роковое и забойное принадлежит Шенкеру/Майне.


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