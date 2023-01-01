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Концертное видео SCORPIONS 1980



Loving You Sunday Morning, концертное видео SCORPIONS, съемки которого состоялись в рамках выступления 27 июня 1980 года в Хьюстоне, доступно для просмотра ниже. http://www.the-scorpions.com







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