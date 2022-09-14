Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист THE HALO EFFECT: «Стриминг сделал музыку одноразово... 36
*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 20
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 18
*Гитарист MEGADETH купил автобиографию Dave'a Mustaine'a, что... 14
*Новое видео OZZY OSBOURNE 13
*TOMMY LEE на OnlyFans 13
*OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену 13
*Новая песня OZZY OSBOURNE 11
*Бывший басист METALLICA: «Да какой Dave самец, такое себе...... 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист THE HALO EFFECT: «Стриминг сделал музыку одноразово... 36
*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 20
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 18
*Гитарист MEGADETH купил автобиографию Dave'a Mustaine'a, что... 14
[= ||| все новости группы



*

Scorpions

*



14 сен 2022 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

7 сен 2022 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

28 авг 2022 : 		 Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик»

25 авг 2022 : 		 SCORPIONS открыли тур

20 авг 2022 : 		 Гитарист SCORPIONS считает, что группа сейчас так же успешна, как и в 1980-е

19 авг 2022 : 		 Гитарист SCORPIONS с радостью вернулся на сцену

17 авг 2022 : 		 Новое видео SCORPIONS

12 авг 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

25 июл 2022 : 		 Вокалист SCORPIONS: «В нашем баке полно топлива»

4 июл 2022 : 		 SCORPIONS в Old Grey Whistle Test

1 июл 2022 : 		 MICHAEL SCHENKER — о юбилее дебютного альбома SCORPIONS: «Мне пришлось учить брата игре на гитаре»

28 июн 2022 : 		 PHIL CAMPBELL присоединился к SCORPIONS

10 июн 2022 : 		 RUDOLF SCHENKER, MATTHIAS JABS, JEFF SCOTT SOTO исполняют SCORPIONS

8 июн 2022 : 		 Гитарист SCORPIONS: «Мы наводим мосты нашей музыкой»

18 май 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

8 май 2022 : 		 Вокалист SCORPIONS заявил, что завершение деятельности не обсуждается

16 апр 2022 : 		 Новое видео SCORPIONS

11 апр 2022 : 		 Новое видео SCORPIONS

4 апр 2022 : 		 Новое видео SCORPIONS

28 мар 2022 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

12 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

11 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

11 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

10 мар 2022 : 		 Успехи SCORPIONS в чартах

9 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

8 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео с выступления SCORPIONS



zoom
Видео с выступления SCORPIONS, которое состоялось 12 сентября в Hard Rock Live. Hollywood, Florida, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Gas In The Tank 00:00
02. Make It Real 03:48
03. The Zoo 07:55
04. Coast To Coast 14:08
05. Seventh Sun 19:21
06. Peacemaker 25:21
07. Bad Boys Running Wild 28:43
08. Delicate Dance 32:54
09. Send Me An Angel 38:01
10. Wind Of Change 42:30
11. Tease Me Please Me 48:03
12. Rock Believer 53:35
13. New Vision 57:40
14. Blackout 01:04:24
15. Big City Nights 01:08:40

Бис:

16. No One Like You 01:17:11
17. Rock You Like A Hurricane 01:21:58






Like!+2Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

14 сен 2022
R
Rutger
На текущей неделе какой текст у Wind of Change?
14 сен 2022
t
timekiller61
Rutger, всё тот же- Wind of Change (with alternate lyrics for Ukraine)
Like!1
14 сен 2022
A
Aiming High
Мое почтение ветеранам!

просмотров: 404

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом