Видео с выступления SCORPIONS



Видео с выступления SCORPIONS, которое состоялось 12 сентября в Hard Rock Live. Hollywood, Florida, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Gas In The Tank 00:00

02. Make It Real 03:48

03. The Zoo 07:55

04. Coast To Coast 14:08

05. Seventh Sun 19:21

06. Peacemaker 25:21

07. Bad Boys Running Wild 28:43

08. Delicate Dance 32:54

09. Send Me An Angel 38:01

10. Wind Of Change 42:30

11. Tease Me Please Me 48:03

12. Rock Believer 53:35

13. New Vision 57:40

14. Blackout 01:04:24

15. Big City Nights 01:08:40



Бис:



16. No One Like You 01:17:11

17. Rock You Like A Hurricane 01:21:58











