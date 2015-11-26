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Scorpions

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26 окт 2021 : 		 Обложка нового сингла SCORPIONS

6 окт 2021 : 		 SCORPIONS и Vanessa Mae

29 сен 2021 : 		 Новый сингл SCORPIONS осенью, альбом — зимой

21 сен 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

13 сен 2021 : 		 Экс-барабанщик SCORPIONS обвинил своих бывших коллег в грубости и жадности

5 сен 2021 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1996 года

31 авг 2021 : 		 SCORPIONS получили очередную награду

24 авг 2021 : 		 Обложка альбома SCORPIONS продолжает вызывать споры

23 авг 2021 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1994 года

9 авг 2021 : 		 SCORPIONS репетируют новый трек

8 авг 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

26 июл 2021 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1994 года

11 июл 2021 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1994 года

2 июл 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

9 июн 2021 : 		 Фрагмент нового материала SCORPIONS

8 июн 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

2 июн 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

1 июн 2021 : 		 SCORPIONS занимаются сведением нового альбома

26 май 2021 : 		 Вокалист SCORPIONS: «Решение закончить альбом без Greg'a было верным»

18 май 2021 : 		 SCORPIONS & BRANDON NIEDERAUER: Видео

3 май 2021 : 		 Концертная запись SCORPIONS 1979 года

2 май 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

19 апр 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

13 апр 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

3 апр 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

2 апр 2021 : 		 Барабанщик SCORPIONS: «Нельзя оставлять мир закрытым дальше, это конец всему»
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|||| 26 окт 2021

Обложка нового сингла SCORPIONS



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SCORPIONS представили обложку нового сингла "Peacemaker", премьера которого намечена на день народного единства.

SCORPIONS Unveil 'Peacemaker' Single Cover Artwork








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