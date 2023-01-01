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*SUM 41 всё 57
*JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA 50
*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 44
*Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей ... 23
*DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении... 17
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Scorpions

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14 май 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1977 года

2 май 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1977 года

28 апр 2023 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS

18 апр 2023 : 		 Участники SCORPIONS заявили, что любят GRETA VAN FLEET

6 апр 2023 : 		 MIKKEY DEE втайне репетировал со SCORPIONS, когда в группе был JAMES KOTTAK

5 апр 2023 : 		 JAMES KOTTAK был удивлён, когда его уволили из SCORPIONS

9 мар 2023 : 		 SCORPIONS поскребли в анналах

5 мар 2023 : 		 12 винилов SCORPIONS

13 фев 2023 : 		 Фронтмен SCORPIONS — о миллиарде просмотров клипа "Wind Of Change": «Это удивительный момент»

10 фев 2023 : 		 SCORPIONS набрали миллиард

8 фев 2023 : 		 SCORPIONS поскребли в анналах

25 янв 2023 : 		 Вокалист SCORPIONS: «Обидно видеть, что человечество снова и снова совершает одни и те же ошибки»

10 янв 2023 : 		 SCORPIONS поскребли в анналах

22 ноя 2022 : 		 Концертное видео SCORPIONS

11 окт 2022 : 		 Концертное видео SCORPIONS

5 окт 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

14 сен 2022 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

7 сен 2022 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

28 авг 2022 : 		 Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик»

25 авг 2022 : 		 SCORPIONS открыли тур

20 авг 2022 : 		 Гитарист SCORPIONS считает, что группа сейчас так же успешна, как и в 1980-е

19 авг 2022 : 		 Гитарист SCORPIONS с радостью вернулся на сцену

17 авг 2022 : 		 Новое видео SCORPIONS

12 авг 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

25 июл 2022 : 		 Вокалист SCORPIONS: «В нашем баке полно топлива»

4 июл 2022 : 		 SCORPIONS в Old Grey Whistle Test
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|||| 14 май 2023

Концертное видео SCORPIONS 1977 года



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SCORPIONS вновь посребли в анналах и опубликовали видео исполнения композиции "Pictured Life" с выступления в Kaléidospop, состоявшегося седьмого мая 1977 года.

SCORPIONS вЂ“ Rare Performance Of вЂњPictured LifeвЂќ From 1977 Streaming




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