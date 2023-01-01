14 май 2023



Концертное видео SCORPIONS 1977 года



SCORPIONS вновь посребли в анналах и опубликовали видео исполнения композиции "Pictured Life" с выступления в Kaléidospop, состоявшегося седьмого мая 1977 года.







+3 -0



просмотров: 172

