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Scorpions

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MIKKEY DEE втайне репетировал со SCORPIONS, когда в группе был JAMES KOTTAK



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В недавнем интервью Роберту Кавуото из Metal Rules Mikkey Dee спросили, как он стал барабанщиком SCORPIONS в 2016 году, на что он ответил:

«Они изначально позвали меня, чтобы я был запасным вариантом для [их тогдашнего барабанщика] James'a [Kottak'a]. Потому что они начали уставать от его проблем. Они спросили: "Слушай, не мог бы ты быть дублёром на части европейского турне?" Я ответил: "Да. Без проблем". Но тем временем, пока я тайно сопровождал группу в Германии, мы пару раз репетировали, тоже втайне. И я уверен, что они, конечно же, хотели проверить меня. И никогда не знаешь, как пойдут дела в социальном или музыкальном планах, но им сразу понравилось. И моя идея была в том, чтобы показать им, без чего они не смогут обойтись.

James — отличный барабанщик. Он отлично справлялся с исполнением материала SCORPIONS. У него возникли проблемы со здоровьем, и ему пришлось их решать. Я никогда не принижал его значение в какой-либо форме в каком-либо виде, но в тот момент я хотел показать, на что я способен и без чего невозможно обойтись. Я сказал ребятам, что собираюсь их "моторизовать": "Я хочу играть жёстче, плотнее и тяжелее, и я собираюсь показать вам, какой я барабанщик. Я собираюсь вложить гораздо больше энергии в то, что мы делаем, и, надеюсь, это заразит всю группу, и мы сможем выйти на другой уровень. И я смогу в достаточной мере вдохновить вас, ребята, а вы, конечно же, вдохновите меня". Потому что играть практически одинаковый материал на протяжении 25 лет... Так что это был большой вызов для меня, конечно, тоже... И когда это срабатывает так, как сработало, это хорошо. У них нет никакого высокомерия. У меня его тоже нет. Мы знали друг друга раньше. Мы отлично ладим. И теперь мы просто будем отлично играть вместе. Но, конечно, никогда не знаешь заранее, что произойдёт. Я мог оказаться идиoтом, выйдя на сцену со SCORPIONS, и быть полным ничтожеством. А они могли сказать: "Ничего себе. Мы тебя таким не помним". Я мог подумать: "Ничего себе. Эти парни — долбаные идиoты. Я не могу с этим справиться". Но это был не тот случай. И, конечно, мы отлично ладили, и до сих пор ладим. И мы отрываемся в турах и в студии. Так что это оказалась беспроигрышная ситуация».

59-летний шведский музыкант также подробно остановился на своём комментарии о том, что тайно сопровождал SCORPIONS в Германии, когда Kottak ещё играл с группой:

«Я видел каждое выступление, потому что мне приходилось сидеть и разучивать сеты. И я тайно находился в зале. Обычно они его перекрывают. Если провести линию по короткой стороне арены, по сцене, а затем в обратном направлении, то она никогда не будет открыта для публики. Мне приходилось сидеть очень далеко наверху с наушниками, чтобы я мог слышать, что происходит. И [James] знал, что был барабанщик [выступающий в качестве возможного запасного], но он не знал, кто это был. И он играл отлично. Он был в форме и играл отлично. А потом я вернулся домой в Швецию. Мне позвонили сразу после европейского турне и сказали: "Слушай, ты сможешь закончить тур?" И я ответил: "Конечно. Потому что я ничего не делаю". И тогда я понял, что [James] не вернётся, потому что мы уже провели несколько репетиций, и я показал им, без чего они не смогут обойтись; я надеялся на это. Но он отлично справился, а потом, очевидно, немного утратил хватку. Конечно, нельзя жить жизнью всех остальных. Я не собирался занимать его место в SCORPIONS, но им нужно было что-то делать, и они решили сделать именно это. И вот я здесь».




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6 апр 2023
Klawd Air
Взять Микки на место Джеймса было отличной идеей, как по мне, потому что игра Джеймса никогда особо не нравилась. Ни в коем случае не плохо играл, но как-то невыразительно именно с музыкальной точки зрения, хотя шоу давал хорошее. А вот Микки другое дело. Он динамики изрядно добавляет живым выступлениям да и последний альбом получился очень бойким не в последнюю очередь благодаря ему. Очень плотно, мощно и интересно стучит. Ну, а Джеймс пусть разбирается со своими проблемами и возвращается в строй. Насколько я знаю он опять к Kingdom Come примкнул и неважно себя показал. Здоровья ему и успехов.
6 апр 2023
R
Rutger
Коттак прав, они действительно умны. Так грамотно и деликатно готовили plan B

просмотров: 711

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