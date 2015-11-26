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Scorpions

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2 май 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

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8 фев 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года

31 янв 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года

25 янв 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года

17 янв 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года

10 янв 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года

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Концертная запись SCORPIONS 1979 года



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Аудиозапись выступления SCORPIONS, состоявшегося 28 марта 1979 года в Hippodrome Pantin, Paris, France, доступна для прослушивания ниже. Это был один из последних концертов тура в поддержку Lovedrive с Michael'ом Schenker'ом, покинувшего коллектив в апреле 1979 года:

"Pictured Life"
"Backstage Queen"
"We'll Burn the Sky"
"Loving You Sunday Morning"
"Lovedrive"
"In Trance"
"Is There Anybody There?"
"Always Somewhere"
"Lipstick Traces" (UFO cover)
"Life's Like a River"
"Fly to the Rainbow"
"Doctor Doctor" (UFO cover)
"He's a Woman - She's a Man"
"Another Piece of Meat"
"Top of the Bill"
- Drum Solo - 
"Robot Man"
"Kojo No Tsuki"
"Steamrock Fever"
"Can't Get Enough"

SCORPIONS - Rare Audio Recording Of Entire Paris 1979 Show Featuring Guitarist MICHAEL SCHENKER Streaming



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