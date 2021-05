сегодня



Концертная запись SCORPIONS 1979 года



Аудиозапись выступления SCORPIONS, состоявшегося 28 марта 1979 года в Hippodrome Pantin, Paris, France, доступна для прослушивания ниже. Это был один из последних концертов тура в поддержку Lovedrive с Michael'ом Schenker'ом, покинувшего коллектив в апреле 1979 года:



"Pictured Life"

"Backstage Queen"

"We'll Burn the Sky"

"Loving You Sunday Morning"

"Lovedrive"

"In Trance"

"Is There Anybody There?"

"Always Somewhere"

"Lipstick Traces" (UFO cover)

"Life's Like a River"

"Fly to the Rainbow"

"Doctor Doctor" (UFO cover)

"He's a Woman - She's a Man"

"Another Piece of Meat"

"Top of the Bill"

- Drum Solo -

"Robot Man"

"Kojo No Tsuki"

"Steamrock Fever"

"Can't Get Enough"







