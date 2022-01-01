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Новости
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*Вокалист BENEDICTION — о том, как хотел наложить на себя рук... 17
*YNGWIE MALMSTEEN — о вокалистах, с которыми он работал: «Каж... 17
*Гитарист EXODUS: «Почти год не беру в рот крепкого и играю к... 13
*Умер вокалист THE BLACK DAHLIA MURDER 12
*Новое видео BEHEMOTH 11
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Scorpions

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18 май 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

8 май 2022 : 		 Вокалист SCORPIONS заявил, что завершение деятельности не обсуждается

16 апр 2022 : 		 Новое видео SCORPIONS

11 апр 2022 : 		 Новое видео SCORPIONS

4 апр 2022 : 		 Новое видео SCORPIONS

28 мар 2022 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

12 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

11 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

11 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

10 мар 2022 : 		 Успехи SCORPIONS в чартах

9 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

8 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

7 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

3 мар 2022 : 		 Семплы новых песен SCORPIONS

2 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

25 фев 2022 : 		 Новое видео SCORPIONS

23 фев 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

22 фев 2022 : 		 Вокалист SCORPIONS — о предстоящих выступлениях: «Это будет очень эмоциональный момент»

20 фев 2022 : 		 Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE

18 фев 2022 : 		 Новая песня SCORPIONS

11 фев 2022 : 		 Новая песня SCORPIONS

9 фев 2022 : 		 Вокалист SCORPIONS: «Рок жив и здоров»

27 янв 2022 : 		 Вскрытие от гитариста SCORPIONS

18 янв 2022 : 		 Новое видео SCORPIONS

14 янв 2022 : 		 Новая песня SCORPIONS

10 янв 2022 : 		 SCORPIONS — о новом альбоме: часть III + фрагмент нового клипа
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|||| 18 май 2022

Видео с текстом от SCORPIONS



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SCORPIONS опубликовали официальное видео с текстом на песню "The Language Of My Heart", которая вышла на французской версии нового альбома "Rock Believer".

SCORPIONS Release Lyric Video For Rock Believer Bonus Track




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