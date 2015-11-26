Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ELTON JOHN заявил, что «кое-что» сделал с METALLICA 38
*MIKE SHINODA: «LINKIN PARK сыграли роль в разрушении границ ... 38
*DANKO JONES: «Schaffer — белый нацик и за-лу-па!» 28
*Вокалистка EVANESCENCE: «Из нас хотели сделать LINKIN PARK с... 24
*Новое видео BODOM AFTER MIDNIGHT 23
[= ||| все новости группы



*

Scorpions

*



1 апр 2021 : 		 SCORPIONS не будут работать с продюсером

22 мар 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

15 мар 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

13 мар 2021 : 		 Шоу SCORPIONS в Лас-Вегасе пройдут в 2022 году

11 мар 2021 : 		 Барабанщик SCORPIONS — о перенесённом COVID-19

8 мар 2021 : 		 SCORPIONS почти завершили запись

28 фев 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

22 фев 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

15 фев 2021 : 		 MIKKEY DEE заявил, что играть со SCORPIONS сложнее, чем с MOTÖRHEAD

14 фев 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года

8 фев 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года

31 янв 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года

25 янв 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года

17 янв 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года

10 янв 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года

3 янв 2021 : 		 Вокалист SCORPIONS — о слухах, что "Wind Of Change" написали в ЦРУ

24 дек 2020 : 		 SCORPIONS поздравляют с Рождеством

21 дек 2020 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года

18 дек 2020 : 		 ЦРУ написала хит SCORPIONS? Об этом сделают сериал!

15 дек 2020 : 		 Вокалист SCORPIONS — о сохранении голоса

15 дек 2020 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года

11 дек 2020 : 		 У SCORPIONS есть идеи относительно названия альбома

7 дек 2020 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года

30 ноя 2020 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ

23 ноя 2020 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

16 ноя 2020 : 		 Видео с выступления SCORPIONS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

SCORPIONS не будут работать с продюсером



*
zoom
*
* *
В рамках беседы в программе "No Fuckin' Regrets With Robb Flynn" барабанщик SCORPIONS Mikkey Dee сказал, что группа была вынуждена отказаться от идеи работы с Greg'ом Fidelman'ом:

«Увы, но из-за короны мы не можем приехать в Лос-Анджелес, а он не имеет возможности приехать в Германию. Мы целый месяц пробовали что-то сделать через Zoom, работать над песнями, и он виртуально был с нами в начале вечера, а мы работали вместе над аранжировками и определёнными треками. Но практически невозможно для него понять наши ощущения, а нам понять то, что ощущает он. Так что мы пришли к мнению, что лучше нам двигаться дальше самим. Этим мы и заняты. Но я уверен, что он обязательно приложит свои магические уши к этой пластинке. Но увы, мы должны принять лучшее решение в этой ситуации. Мы думали, что в октябре уже всё пойдет на спад или что-то будет готово. Мы обсуждали вариант о работе над пластинкой, а потом возвращения к ней — может быть, в феврале-марте прилететь в Лос-Анджелес. Мы думали, что к этому моменту всё уже откроют. Но смотрите, в какой сейчас мы ситуации — всё даже хуже, чем было в октябре. Так что если бы мы придерживались раннего плана, то просто потеряли бы шесть месяцев».

Относительно работы на раннем этапе Dee сказал:

«Он слушал, и мы работали с ним, но очень сложно поймать ощущения. И когда мы хотели поменять кое-что, мы сидели в студии и думали: "Вот что он тут, чёрт возьми, имел в виду? Тут же всё звучит отлично" Так что очень сложно виртуально взаимодействовать. Но, может, на следующей пластинке — кто знает? Поэтому мы решили двигаться вперёд, продолжать запись и сделать всё, что от нас зависит. Мы позвали Hans-Martin'a, он настоящий бриллиант, он много с кем работал, и он очень быстрый, у него отличные уши, и он ощущает каждого со своим инструментом, что крайне важно. Он знает ударные, он знает бас, он знает гитары, и он прекрасно говорит на немецком, что только помогает в работе. И сейчас из-за всего происходящего я думаю, что это единственный вариант всё сделать и сделать всё правильно. Потому что если бы мы упёрлись, что будет только Greg, мы бы, скорее всего, ещё бы даже и не начинали. Может быть, мы могли бы начать в июне или июле [этого года]. Мы запечатлели момент, когда все мы были свежи и действительно хотели записать новый альбом. Кто знает, каким было бы это чувство, если бы мы начали в июне?»

SCORPIONS Were Forced To Abandon Plan To Work With Producer GREG FIDELMAN On New Album





Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 572

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом