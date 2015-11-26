сегодня



SCORPIONS не будут работать с продюсером



В рамках беседы в программе "No Fuckin' Regrets With Robb Flynn" барабанщик SCORPIONS Mikkey Dee сказал, что группа была вынуждена отказаться от идеи работы с Greg'ом Fidelman'ом:



«Увы, но из-за короны мы не можем приехать в Лос-Анджелес, а он не имеет возможности приехать в Германию. Мы целый месяц пробовали что-то сделать через Zoom, работать над песнями, и он виртуально был с нами в начале вечера, а мы работали вместе над аранжировками и определёнными треками. Но практически невозможно для него понять наши ощущения, а нам понять то, что ощущает он. Так что мы пришли к мнению, что лучше нам двигаться дальше самим. Этим мы и заняты. Но я уверен, что он обязательно приложит свои магические уши к этой пластинке. Но увы, мы должны принять лучшее решение в этой ситуации. Мы думали, что в октябре уже всё пойдет на спад или что-то будет готово. Мы обсуждали вариант о работе над пластинкой, а потом возвращения к ней — может быть, в феврале-марте прилететь в Лос-Анджелес. Мы думали, что к этому моменту всё уже откроют. Но смотрите, в какой сейчас мы ситуации — всё даже хуже, чем было в октябре. Так что если бы мы придерживались раннего плана, то просто потеряли бы шесть месяцев».



Относительно работы на раннем этапе Dee сказал:



«Он слушал, и мы работали с ним, но очень сложно поймать ощущения. И когда мы хотели поменять кое-что, мы сидели в студии и думали: "Вот что он тут, чёрт возьми, имел в виду? Тут же всё звучит отлично" Так что очень сложно виртуально взаимодействовать. Но, может, на следующей пластинке — кто знает? Поэтому мы решили двигаться вперёд, продолжать запись и сделать всё, что от нас зависит. Мы позвали Hans-Martin'a, он настоящий бриллиант, он много с кем работал, и он очень быстрый, у него отличные уши, и он ощущает каждого со своим инструментом, что крайне важно. Он знает ударные, он знает бас, он знает гитары, и он прекрасно говорит на немецком, что только помогает в работе. И сейчас из-за всего происходящего я думаю, что это единственный вариант всё сделать и сделать всё правильно. Потому что если бы мы упёрлись, что будет только Greg, мы бы, скорее всего, ещё бы даже и не начинали. Может быть, мы могли бы начать в июне или июле [этого года]. Мы запечатлели момент, когда все мы были свежи и действительно хотели записать новый альбом. Кто знает, каким было бы это чувство, если бы мы начали в июне?»







</div>





+2 -0



просмотров: 572

