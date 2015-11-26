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Scorpions

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11 мар 2021 : 		 Барабанщик SCORPIONS — о перенесённом COVID-19

8 мар 2021 : 		 SCORPIONS почти завершили запись

28 фев 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

22 фев 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

15 фев 2021 : 		 MIKKEY DEE заявил, что играть со SCORPIONS сложнее, чем с MOTÖRHEAD

14 фев 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года

8 фев 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года

31 янв 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года

25 янв 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года

17 янв 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года

10 янв 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года

3 янв 2021 : 		 Вокалист SCORPIONS — о слухах, что "Wind Of Change" написали в ЦРУ

24 дек 2020 : 		 SCORPIONS поздравляют с Рождеством

21 дек 2020 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года

18 дек 2020 : 		 ЦРУ написала хит SCORPIONS? Об этом сделают сериал!

15 дек 2020 : 		 Вокалист SCORPIONS — о сохранении голоса

15 дек 2020 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года

11 дек 2020 : 		 У SCORPIONS есть идеи относительно названия альбома

7 дек 2020 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года

30 ноя 2020 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ

23 ноя 2020 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

16 ноя 2020 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

10 ноя 2020 : 		 Факты об альбом SCORPIONS Crazy World

9 ноя 2020 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

2 ноя 2020 : 		 SCORPIONS поздравили MIKKEY DEE

1 ноя 2020 : 		 Видео с выступления SCORPIONS
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Барабанщик SCORPIONS — о перенесённом COVID-19



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В рамках недавнего интервью с Talking Metal барабанщик SCORPIONS Mickkey Dee рассказал о перенесённом COVID-19:

«Это случилось практически год назад — в марте 2020-го. Мы с женой сильно заболели, думали, что гриппом. Но было даже фиговее. Гриппом я болел, наверное, лишь раз. Я был в Австралии с MOTÖRHEAD относительно не так давно, и я был реально очень болен. И в этот раз да — меня вырубило на пару недель, и после всего я восстановился. Чем больше я играл в хоккей, был на воздухе и давал себе нагрузку, тем лучше мне становилось. Так что я просто разработал лёгкие, и моё тело вернулось в форму через несколько недель. И у меня полно антител!»

На вопрос о том, есть ли какие-нибудь лёгочные осложнения спустя месяцы после болезни, он ответил:

«Нет. Мы называем это "мозг короны". Это шутка, если что. Но я в полном порядке и готов вернуться к игре. С нетерпением жду, когда мы вновь окажемся в турне!»

SCORPIONS Drummer MIKKEY DEE Looks Back On His COVID-19 Battle:





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