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Барабанщик SCORPIONS — о перенесённом COVID-19



В рамках недавнего интервью с Talking Metal барабанщик SCORPIONS Mickkey Dee рассказал о перенесённом COVID-19:



«Это случилось практически год назад — в марте 2020-го. Мы с женой сильно заболели, думали, что гриппом. Но было даже фиговее. Гриппом я болел, наверное, лишь раз. Я был в Австралии с MOTÖRHEAD относительно не так давно, и я был реально очень болен. И в этот раз да — меня вырубило на пару недель, и после всего я восстановился. Чем больше я играл в хоккей, был на воздухе и давал себе нагрузку, тем лучше мне становилось. Так что я просто разработал лёгкие, и моё тело вернулось в форму через несколько недель. И у меня полно антител!»



На вопрос о том, есть ли какие-нибудь лёгочные осложнения спустя месяцы после болезни, он ответил:



«Нет. Мы называем это "мозг короны". Это шутка, если что. Но я в полном порядке и готов вернуться к игре. С нетерпением жду, когда мы вновь окажемся в турне!»













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