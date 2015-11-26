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Scorpions

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8 янв 2022 : 		 Новый сингл SCORPIONS выйдет зимой

29 дек 2021 : 		 SCORPIONS — о новом альбоме: Часть II

24 дек 2021 : 		 SCORPIONS — о новом альбоме: Часть I

3 дек 2021 : 		 Вокалист SCORPIONS — о новом альбоме

5 ноя 2021 : 		 Новое видео SCORPIONS

4 ноя 2021 : 		 Обложка альбома и новая песня SCORPIONS

26 окт 2021 : 		 Обложка нового сингла SCORPIONS

6 окт 2021 : 		 SCORPIONS и Vanessa Mae

29 сен 2021 : 		 Новый сингл SCORPIONS осенью, альбом — зимой

21 сен 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

13 сен 2021 : 		 Экс-барабанщик SCORPIONS обвинил своих бывших коллег в грубости и жадности

5 сен 2021 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1996 года

31 авг 2021 : 		 SCORPIONS получили очередную награду

24 авг 2021 : 		 Обложка альбома SCORPIONS продолжает вызывать споры

23 авг 2021 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1994 года

9 авг 2021 : 		 SCORPIONS репетируют новый трек

8 авг 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

26 июл 2021 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1994 года

11 июл 2021 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1994 года

2 июл 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

9 июн 2021 : 		 Фрагмент нового материала SCORPIONS

8 июн 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

2 июн 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

1 июн 2021 : 		 SCORPIONS занимаются сведением нового альбома

26 май 2021 : 		 Вокалист SCORPIONS: «Решение закончить альбом без Greg'a было верным»

18 май 2021 : 		 SCORPIONS & BRANDON NIEDERAUER: Видео
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|||| сегодня

Новый сингл SCORPIONS выйдет зимой



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SCORPIONS представят новый сингл, "Rock Believer", 13 января в 7:00 a.m. PT / 10:00 a.m. ET.



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