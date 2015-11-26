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*KIKO LOUREIRO определился с названием 26
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Scorpions

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21 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления SCORPIONS

14 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления SCORPIONS

7 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления SCORPIONS

25 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления SCORPIONS

22 май 2020 : 		 Выступления SCORPIONS в Лас-Вегасе перенесены

18 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления SCORPIONS

17 май 2020 : 		 SCORPIONS хотят воссоздать старую атмосферу на предстоящем альбоме

16 май 2020 : 		 Вокалист SCORPIONS о Литтл Ричарде

13 май 2020 : 		 Хит SCORPIONS написан ЦРУ?

30 апр 2020 : 		 Вокалист SCORPIONS о сложностях работы дома

29 апр 2020 : 		 Новая песня SCORPIONS

26 апр 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления SCORPIONS

25 апр 2020 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1979 года

21 апр 2020 : 		 Вокалист SCORPIONS: «У нас уже много песен для нового альбома»

20 апр 2020 : 		 Вокалист SCORPIONS о пандемии

17 апр 2020 : 		 Документальные ролики про Savage Amusement SCORPIONS

12 апр 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления SCORPIONS

6 апр 2020 : 		 SCORPIONS об альбоме "Animal Magnetism"

5 апр 2020 : 		 Вокалист SCORPIONS: «Такое ощущение, будто мы смотрим научно-фантастический фильм 80-х годов»

5 апр 2020 : 		 Редкое видео SCORPIONS 1994 года

4 апр 2020 : 		 Сообщение от SCORPIONS

1 апр 2020 : 		 Концертное видео SCORPIONS

29 мар 2020 : 		 Концертное видео SCORPIONS

22 мар 2020 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1979 года

17 мар 2020 : 		 SCORPIONS: «В это сложное время нужно оставаться сильными»

11 мар 2020 : 		 SCORPIONS почтили память Кита Олсона
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Профессиональное видео с выступления SCORPIONS



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Профессиональное видео с выступления SCORPIONS, состоявшегося в рамках фестиваля Hellfest 2015, доступно для просмотра ниже.

SCORPIONS -



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