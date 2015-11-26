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Scorpions

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Экс-барабанщик SCORPIONS обвинил своих бывших коллег в грубости и жадности



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Бывший барабанщик SCORPIONS Herman Rarebell обрушился с критикой на своих бывших коллег по группе, назвав их «грубыми» и обвинив в «жадности» из-за их отказа позволить ему вернуться в группу.

Rarebell, который был участником SCORPIONS с 1977 по 1995 годы, рассказал о возможности своего возвращения в группу в интервью для журнала Classic Rock. На вопрос о том, не разочарован ли он тем, что его не пригласили обратно в группу после увольнения в 2016 году барабанщика James'a Kottak'a, Herman ответил так:

«Я скажу вам, как я разочарован. Я отправил им сообщение с предложением своих услуг, но даже не получил ответа. Я подумал, что это было очень грубо. Недавно я услышал, как SCORPIONS заявили, что их новый альбом станет возвращением к славным дням восьмидесятых. Если они серьёзно к этому относятся, то они должны вернуть [бывшего басиста] Francis'a [Buchholz'a] и меня, а также Dieter'a Dierks'a, который продюсировал все эти классические альбомы. Знаете, почему они не хотят этого делать? Всё дело в жадности. Это значит, что придется делить всё на пять, а не на три части».

Раребелл также подверг критике своих бывших коллег по группе за то, что они, похоже, не отдают ему должное за их коммерческий успех в 1980-х годах:

«Группа никогда не упоминает меня в интервью, что я считаю смешным. Но на ITV готовится новый документальный фильм о группе. У меня берут интервью для этого фильма, так что я наконец-то смогу рассказать о своей роли».

В интервью Classic Rock Revisited Herman рассказал об огромном коммерческом успехе альбома SCORPIONS 1982 года "Blackout":

«Mercury Records полностью поддерживали нас и верили в нас. Они хотели, чтобы мы продолжали выпускать альбомы. Они хотели, чтобы мы росли и становились лучше с каждым разом. "Lovedrive" стал золотым. "Animal Magnetism" получил золото, а затем "Blackout" стал первым, а далее — платиновым. [Rudolf] Schenker / [Klaus] Meine / Rarebell были отличной командой авторов песен. Это видно по тому, сколько у нас было успешных альбомов. После моего ухода из группы у них больше не было хитов».

Rarebell также рассказал о вдохновении для сочинения текста песни "Rock You Like A Hurricane", которая была выпущена в качестве лид-сингла из девятого студийного альбома SCORPIONS 1984 года "Love At First Sting":

«Эти слова было очень легко написать. Я проснулся рано утром после того, как всю ночь занимался любовью и употреблял вещества, и распахнул шторы. "Сейчас раннее утро, всходит солнце. Прошлая ночь была чумовой и довольно громкой. Моя киска мурлычет и царапает мою кожу". Она поцарапала мне спину во время наших занятий любовью. Я сел и написал это прямо там. Было пять утра, и девушка ещё лежала в постели, когда я сидел и сочинял. На следующий день я сказал Rudolf'у: "У меня есть отличный текст для этого твоего риффа"».

Ex-SCORPIONS Drummer HERMAN RAREBELL Blasts His



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Blackout 74


13 сен 2021, 12:30		Вспомнил ))

hansi_hrb


13 сен 2021, 12:50		Завтра будет извиняться и плакать что ничего такого не имел ввиду

father


13 сен 2021, 12:53		Ждём, когда сдаст назад

Tomahawk


13 сен 2021, 15:05		>Сейчас раннее утро, всходит солнце. Прошлая ночь была чумовой и довольно громкой. Моя киска мурлычет и царапает мою кожу.

Действительно, вершина лирической мысли. Об этом нужно рассказать всем подробнее!


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