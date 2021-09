сегодня



Экс-барабанщик SCORPIONS обвинил своих бывших коллег в грубости и жадности



Бывший барабанщик SCORPIONS Herman Rarebell обрушился с критикой на своих бывших коллег по группе, назвав их «грубыми» и обвинив в «жадности» из-за их отказа позволить ему вернуться в группу.



Rarebell, который был участником SCORPIONS с 1977 по 1995 годы, рассказал о возможности своего возвращения в группу в интервью для журнала Classic Rock. На вопрос о том, не разочарован ли он тем, что его не пригласили обратно в группу после увольнения в 2016 году барабанщика James'a Kottak'a, Herman ответил так:



«Я скажу вам, как я разочарован. Я отправил им сообщение с предложением своих услуг, но даже не получил ответа. Я подумал, что это было очень грубо. Недавно я услышал, как SCORPIONS заявили, что их новый альбом станет возвращением к славным дням восьмидесятых. Если они серьёзно к этому относятся, то они должны вернуть [бывшего басиста] Francis'a [Buchholz'a] и меня, а также Dieter'a Dierks'a, который продюсировал все эти классические альбомы. Знаете, почему они не хотят этого делать? Всё дело в жадности. Это значит, что придется делить всё на пять, а не на три части».



Раребелл также подверг критике своих бывших коллег по группе за то, что они, похоже, не отдают ему должное за их коммерческий успех в 1980-х годах:



«Группа никогда не упоминает меня в интервью, что я считаю смешным. Но на ITV готовится новый документальный фильм о группе. У меня берут интервью для этого фильма, так что я наконец-то смогу рассказать о своей роли».



В интервью Classic Rock Revisited Herman рассказал об огромном коммерческом успехе альбома SCORPIONS 1982 года "Blackout":



«Mercury Records полностью поддерживали нас и верили в нас. Они хотели, чтобы мы продолжали выпускать альбомы. Они хотели, чтобы мы росли и становились лучше с каждым разом. "Lovedrive" стал золотым. "Animal Magnetism" получил золото, а затем "Blackout" стал первым, а далее — платиновым. [Rudolf] Schenker / [Klaus] Meine / Rarebell были отличной командой авторов песен. Это видно по тому, сколько у нас было успешных альбомов. После моего ухода из группы у них больше не было хитов».



Rarebell также рассказал о вдохновении для сочинения текста песни "Rock You Like A Hurricane", которая была выпущена в качестве лид-сингла из девятого студийного альбома SCORPIONS 1984 года "Love At First Sting":



«Эти слова было очень легко написать. Я проснулся рано утром после того, как всю ночь занимался любовью и употреблял вещества, и распахнул шторы. "Сейчас раннее утро, всходит солнце. Прошлая ночь была чумовой и довольно громкой. Моя киска мурлычет и царапает мою кожу". Она поцарапала мне спину во время наших занятий любовью. Я сел и написал это прямо там. Было пять утра, и девушка ещё лежала в постели, когда я сидел и сочинял. На следующий день я сказал Rudolf'у: "У меня есть отличный текст для этого твоего риффа"».







