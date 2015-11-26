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Scorpions

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15 июл 2020 : 		 Вокалист SCORPIONS: «Мы сосредоточились на роковой стороне»

7 июл 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления SCORPIONS

6 июл 2020 : 		 SCORPIONS «добились больших успехов» с новым альбомом во время карантина

2 июл 2020 : 		 Выходят фигурки SCORPIONS

28 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления SCORPIONS

26 июн 2020 : 		 Вокалист SCORPIONS: «У нас очень много отличного материала»

21 июн 2020 : 		 35 лет с момента выхода SCORPIONS World Wide Live

21 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления SCORPIONS

14 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления SCORPIONS

7 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления SCORPIONS

25 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления SCORPIONS

22 май 2020 : 		 Выступления SCORPIONS в Лас-Вегасе перенесены

18 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления SCORPIONS

17 май 2020 : 		 SCORPIONS хотят воссоздать старую атмосферу на предстоящем альбоме

16 май 2020 : 		 Вокалист SCORPIONS о Литтл Ричарде

13 май 2020 : 		 Хит SCORPIONS написан ЦРУ?

30 апр 2020 : 		 Вокалист SCORPIONS о сложностях работы дома

29 апр 2020 : 		 Новая песня SCORPIONS

26 апр 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления SCORPIONS

25 апр 2020 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1979 года

21 апр 2020 : 		 Вокалист SCORPIONS: «У нас уже много песен для нового альбома»

20 апр 2020 : 		 Вокалист SCORPIONS о пандемии

17 апр 2020 : 		 Документальные ролики про Savage Amusement SCORPIONS

12 апр 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления SCORPIONS

6 апр 2020 : 		 SCORPIONS об альбоме "Animal Magnetism"

5 апр 2020 : 		 Вокалист SCORPIONS: «Такое ощущение, будто мы смотрим научно-фантастический фильм 80-х годов»
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Вокалист SCORPIONS: «Мы сосредоточились на роковой стороне»



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Вокалист SCORPIONS Klaus Meine поговорил с Talking Metal о новом альбоме, выход которого намечен на следующий год:

«Мы работаем с Greg'ом Fidelman'ом — он работал с METALLICA и SLIPKNOT — так что мы постарались воспроизвести настрой альбомов "Blackout", "Love At First Sting" и даже "Lovedrive". Мы старались сфокусироваться на тех альбомах и том подходе. Получилось ли это, посмотрим — столько лет уже прошло. Но окружающие альбом дух и настрой такие. Для начала просто сказать: "Давайте сделаем новый альбом" не слишком простая задача — за столько лет это определённый вызов. Когда большинство артистов говорят: "О, мы будем выпускать отдельные песни", как мы сделали это с "Sign Of Hope", хороший номер, но нет. Мы старомодны и делаем полноценный альбом. И в этот раз сконцентрировались на хардовых темах. Удачно то, что мы начали сочинять ещё в прошлом году и планировали продолжить в этом после тура, так что у нас очень много материала. Могу признаться, что в столь сложном положении дел с коронавирусом это просто удача и благословение, что мы можем что-то сделать. Мы отправились в студию, работаем над новыми песнями, новым материалом, и имеем возможность с головой окунуться в творческий процесс и создать что-то новое. Это же великолепно!»

KLAUS MEINE On SCORPIONS





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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Blackout 74


15 июл 2020, 14:20		С нетерпением ждём.

ufx


15 июл 2020, 19:59		Эх. Зря. Будет та же унылая хрень, что на Sting in the tail и return to forever.

R0ck_N_R0lla


15 июл 2020, 20:27		больше рока, еще больше. альбом назвать rock the rock, все песни про рок. никто ж не знает, что вы хард-роковая команда, надо напомнить . обычно когда столько трепа и рассказов, что хотят вернуть дух ранних альбомов, выходить хрень

Klawd Air


15 июл 2020, 21:41		Да блиииин. Я думал они душевный альбом сделают не пытаясь поддерживать свой имидж крутых рокеров. Что-то в духе Pure Instinct и некоторых песен с Eye II Eye.

Помню, как расстроился, когда после просто волшебного MTV Unplugged грянул стандартный Return to Forever. Спустя какое-то время понял, что альбом хороший, но как же хотелось вот этой теплоты, как в Афинском лайве. Чтобы перестали глаголить в каждой песне о том, что они в ракин роуль бэнд и раскрыли свой талант на полную. Всё ещё могут, ведь.


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