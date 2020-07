сегодня



Вокалист SCORPIONS : «Мы сосредоточились на роковой стороне»



Вокалист SCORPIONS Klaus Meine поговорил с Talking Metal о новом альбоме, выход которого намечен на следующий год:



«Мы работаем с Greg'ом Fidelman'ом — он работал с METALLICA и SLIPKNOT — так что мы постарались воспроизвести настрой альбомов "Blackout", "Love At First Sting" и даже "Lovedrive". Мы старались сфокусироваться на тех альбомах и том подходе. Получилось ли это, посмотрим — столько лет уже прошло. Но окружающие альбом дух и настрой такие. Для начала просто сказать: "Давайте сделаем новый альбом" не слишком простая задача — за столько лет это определённый вызов. Когда большинство артистов говорят: "О, мы будем выпускать отдельные песни", как мы сделали это с "Sign Of Hope", хороший номер, но нет. Мы старомодны и делаем полноценный альбом. И в этот раз сконцентрировались на хардовых темах. Удачно то, что мы начали сочинять ещё в прошлом году и планировали продолжить в этом после тура, так что у нас очень много материала. Могу признаться, что в столь сложном положении дел с коронавирусом это просто удача и благословение, что мы можем что-то сделать. Мы отправились в студию, работаем над новыми песнями, новым материалом, и имеем возможность с головой окунуться в творческий процесс и создать что-то новое. Это же великолепно!»













+7 -0



( 4 ) просмотров: 1358