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*DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей" 38
*Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE 22
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN 17
*Новое видео SCORPIONS 14
*BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных ... 14
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Scorpions

*



3 мар 2022 : 		 Семплы новых песен SCORPIONS

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|||| 3 мар 2022

Семплы новых песен SCORPIONS



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SCORPIONS опубликовали семплы всех песен, которые вошли в новую работу, Rock Believer.

Трек-лист:

01. Gas In The Tank
02. Roots In My Boots
03. Knock 'Em Dead
04. Rock Believer
05. Shining Of Your Soul
06. Seventh Sun
07. Hot And Cold
08. When I Lay My Bones To Rest
09. Peacemaker
10. Call Of The Wild
11. When You Know (Where You Come From)
12. Shoot For Your Heart
13. When Tomorrow Comes
14. Unleash The Beast
15. Crossing Borders

SCORPIONS Release Audio Samples For Every Track On Rock Believer Album




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КомментарииСкрыть/показать 3 )
3 мар 2022, 21:00
Новость свежайшая. :)
Уже 25-го альбом вышел.
https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nw6gbXf1D9395J20qHgn1Psp133kzuopk&feature=share
3 мар 2022, 22:29
Группа официально опубликовала все сегодня
3 мар 2022, 23:12
Уже целиком послушали-с. Очень понравилось. Классный альбом. Сначала показался просто хорошим, но после прослушивания пятого вообще жуть как вкатывать начал. Есть пара песен таких себе, но возможно их тоже полюблю потом. Подобное не раз со мной было при прослушивании их альбомов: от хитов уже отошёл, а вот крепкие нехитовые треки в полную мощь рубить начинают.:)


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