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Scorpions

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29 сен 2021 : 		 Новый сингл SCORPIONS осенью, альбом — зимой

21 сен 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

13 сен 2021 : 		 Экс-барабанщик SCORPIONS обвинил своих бывших коллег в грубости и жадности

5 сен 2021 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1996 года

31 авг 2021 : 		 SCORPIONS получили очередную награду

24 авг 2021 : 		 Обложка альбома SCORPIONS продолжает вызывать споры

23 авг 2021 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1994 года

9 авг 2021 : 		 SCORPIONS репетируют новый трек

8 авг 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

26 июл 2021 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1994 года

11 июл 2021 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1994 года

2 июл 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

9 июн 2021 : 		 Фрагмент нового материала SCORPIONS

8 июн 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

2 июн 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

1 июн 2021 : 		 SCORPIONS занимаются сведением нового альбома

26 май 2021 : 		 Вокалист SCORPIONS: «Решение закончить альбом без Greg'a было верным»

18 май 2021 : 		 SCORPIONS & BRANDON NIEDERAUER: Видео

3 май 2021 : 		 Концертная запись SCORPIONS 1979 года

2 май 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

19 апр 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

13 апр 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

3 апр 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

2 апр 2021 : 		 Барабанщик SCORPIONS: «Нельзя оставлять мир закрытым дальше, это конец всему»

1 апр 2021 : 		 SCORPIONS не будут работать с продюсером

22 мар 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS
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Новый сингл SCORPIONS осенью, альбом — зимой



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SCORPIONS объявили о том, что новая пластинка получит название Rock Believer и будет выпущена одиннадцатого февраля 2022 года. Первый сингл, "Peacemaker", выйдет 21 октября. В поддержку нового релиза коллектив отправляется в турне, старт которого намечен на март 2022 года в Лас-Вегасе.

March
​26 - Zappos Theater - Las Vegas, NV
30 - Zappos Theater - Las Vegas, NV

April
1 - Zappos Theater - Las Vegas, NV
3 - Zappos Theater - Las Vegas, NV
7 - Zappos Theater - Las Vegas, NV
9 - Zappos Theater - Las Vegas, NV
12 - Zappos Theater - Las Vegas, NV
14 - Zappos Theater - Las Vegas, NV
16 - Zappos Theater - Las Vegas, NV

May
10 - Altice Arena - Lisbon, Portugal
13 - Zenith Toulouse Metropole - Toulouse, France
15 - Zenith De Lille - Lille, France
17 - Accorhotels Arena - Paris, France
21 - Hallenstadion - Zurich, Switzerland
23 - Arena Di Verona - Verona, Italy
26 - O2 Arena - Prague, Czech Republic
28 - Tauron Arena - Kraków, Poland
30 - Laszlo Papp Sports Arena - Budapest, Hungary

June
3 - Rockfest - Helsinki, Finland
8 - Schleyerhalle - Stuttgart, Germany*
10 - Olympiahalle - Munich, Germany*
12 - Festhalle - Frankfurt, Germany*
16 - Mercedes-Benz Arena - Berlin, Germany*
17 - Zag Arena - Hannover, Germany*
19 - Westfalenhalle - Dortmund, Germany*
23 - Hellfest - Clisson, France
25 - Rock Imperium Festival - Cartagena, Spain
28 - Palais Nikaia - Nice, France
30 - Le Galaxie - Amneville, France

July
2 - Zenith D'Auvergne - Clermont-Ferrand, France

*w/ Mammoth WVH

SCORPIONS To Release New Album In February 2022; European Tour Dates With MAMMOTH WVH Announced



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Blackout 74


29 сен 2021, 15:25		Отлично, давай уже нет терпения, услышать новый шедевр.

Metal Atheist


29 сен 2021, 16:06		с*ка опять ROCK


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