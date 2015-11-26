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Новый сингл SCORPIONS осенью, альбом — зимой



SCORPIONS объявили о том, что новая пластинка получит название Rock Believer и будет выпущена одиннадцатого февраля 2022 года. Первый сингл, "Peacemaker", выйдет 21 октября. В поддержку нового релиза коллектив отправляется в турне, старт которого намечен на март 2022 года в Лас-Вегасе.



March

​26 - Zappos Theater - Las Vegas, NV

30 - Zappos Theater - Las Vegas, NV



April

1 - Zappos Theater - Las Vegas, NV

3 - Zappos Theater - Las Vegas, NV

7 - Zappos Theater - Las Vegas, NV

9 - Zappos Theater - Las Vegas, NV

12 - Zappos Theater - Las Vegas, NV

14 - Zappos Theater - Las Vegas, NV

16 - Zappos Theater - Las Vegas, NV



May

10 - Altice Arena - Lisbon, Portugal

13 - Zenith Toulouse Metropole - Toulouse, France

15 - Zenith De Lille - Lille, France

17 - Accorhotels Arena - Paris, France

21 - Hallenstadion - Zurich, Switzerland

23 - Arena Di Verona - Verona, Italy

26 - O2 Arena - Prague, Czech Republic

28 - Tauron Arena - Kraków, Poland

30 - Laszlo Papp Sports Arena - Budapest, Hungary



June

3 - Rockfest - Helsinki, Finland

8 - Schleyerhalle - Stuttgart, Germany*

10 - Olympiahalle - Munich, Germany*

12 - Festhalle - Frankfurt, Germany*

16 - Mercedes-Benz Arena - Berlin, Germany*

17 - Zag Arena - Hannover, Germany*

19 - Westfalenhalle - Dortmund, Germany*

23 - Hellfest - Clisson, France

25 - Rock Imperium Festival - Cartagena, Spain

28 - Palais Nikaia - Nice, France

30 - Le Galaxie - Amneville, France



July

2 - Zenith D'Auvergne - Clermont-Ferrand, France



*w/ Mammoth WVH







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