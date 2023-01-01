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*BRUCE DICKINSON о новом альбоме 31
*HYPOCRISY о "The Final Chapter" 25
*Вокалист DISTURBED: «Ох, мои бедные ев...и!» 23
*DON DOKKEN: «У меня депрессия, но я же не накладываю на себя... 22
*Вокалист VOLBEAT: «"Spiritual Healing" изменил всю сцену» 18
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Scorpions

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15 окт 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980

12 окт 2023 : 		 Вокалист SCORPIONS о планах на будущее: «Мы будем продолжать»

7 окт 2023 : 		 MIKKEY DEE: «SCORPIONS могут существовать вечно»

30 сен 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980

22 сен 2023 : 		 ULI JON ROTH об уходе из SCORPIONS: «Это было лёгкое решение»

17 сен 2023 : 		 RUDOLF SCHENKER хочет отпраздновать 60-летие SCORPIONS

17 сен 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980

9 авг 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1977 года

25 июл 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1977 года

9 июл 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1977 года

28 июн 2023 : 		 Бывший из SCORPIONS выпустил книгу

26 июн 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1977 года

29 май 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1977 года

14 май 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1977 года

2 май 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1977 года

28 апр 2023 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS

18 апр 2023 : 		 Участники SCORPIONS заявили, что любят GRETA VAN FLEET

6 апр 2023 : 		 MIKKEY DEE втайне репетировал со SCORPIONS, когда в группе был JAMES KOTTAK

5 апр 2023 : 		 JAMES KOTTAK был удивлён, когда его уволили из SCORPIONS

9 мар 2023 : 		 SCORPIONS поскребли в анналах

5 мар 2023 : 		 12 винилов SCORPIONS

13 фев 2023 : 		 Фронтмен SCORPIONS — о миллиарде просмотров клипа "Wind Of Change": «Это удивительный момент»

10 фев 2023 : 		 SCORPIONS набрали миллиард

8 фев 2023 : 		 SCORPIONS поскребли в анналах

25 янв 2023 : 		 Вокалист SCORPIONS: «Обидно видеть, что человечество снова и снова совершает одни и те же ошибки»

10 янв 2023 : 		 SCORPIONS поскребли в анналах
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Концертное видео SCORPIONS 1980



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Animal Magnetism, концертное видео SCORPIONS, съемки которого состоялись в рамках выступления 27 июня 1980 года в Хьюстоне, доступно для просмотра ниже.

SCORPIONS Perform "Animal Magnetism" Live In Houston; Rare 1980 Video Surfaces




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