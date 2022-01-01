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Успехи SCORPIONS в чартах



SCORPIONS с новым альбомом "Rock Believer", проданным в США тиражом 12 000 копий в первую неделю, оказались на 59 месте чарта Billboard 200. Это уже 20-й релиз группы, входящий в Top 200.







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