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Scorpions

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Успехи SCORPIONS в чартах



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SCORPIONS с новым альбомом "Rock Believer", проданным в США тиражом 12 000 копий в первую неделю, оказались на 59 месте чарта Billboard 200. Это уже 20-й релиз группы, входящий в Top 200.

SCORPIONS Land On Billboard Charts With Rock Believer




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КомментарииСкрыть/показать 4 )
10 мар 2022, 11:16
Отлично, не сомневался, рад за тех у кого есть уши ...
10 мар 2022, 11:19
Круто! Да, это не предел мечтаний и скорее всего уже на следующей неделе они съедут сильно вниз, но сам факт, что попали в чарт будучи в таком возрасте отраден.:)
10 мар 2022, 11:25
Да блин пипец ,,успехи»😂😂🙈
10 мар 2022, 14:08
А я и не знал, что на дарксайде буквально каждый побывал на первых строчках билборда, чтобы свысока смотреть на попадание Scorpions на 59 место в билборде:)


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