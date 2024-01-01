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*Йе в BURZUM 40
*MICHAEL SCHENKER о том, почему он отклонил предложение OZZY ... 28
*WINTERSUN закончили Time II 25
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Scorpions

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23 янв 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1985 года

20 дек 2023 : 		 SCORPIONS собираются сыграть "Crossfire"

9 дек 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980 года

27 ноя 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980 года

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29 окт 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980

24 окт 2023 : 		 ULI JON ROTH о песнях SCORPIONS, в записи которых RUDOLF SCHENKER не участвовал

15 окт 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980

12 окт 2023 : 		 Вокалист SCORPIONS о планах на будущее: «Мы будем продолжать»

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30 сен 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980

22 сен 2023 : 		 ULI JON ROTH об уходе из SCORPIONS: «Это было лёгкое решение»

17 сен 2023 : 		 RUDOLF SCHENKER хочет отпраздновать 60-летие SCORPIONS

17 сен 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980

9 авг 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1977 года

25 июл 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1977 года

9 июл 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1977 года

28 июн 2023 : 		 Бывший из SCORPIONS выпустил книгу

26 июн 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1977 года

29 май 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1977 года

14 май 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1977 года

2 май 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1977 года

28 апр 2023 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS

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5 апр 2023 : 		 JAMES KOTTAK был удивлён, когда его уволили из SCORPIONS
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Концертное видео SCORPIONS 1985 года



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SCORPIONS продолжают аннальные раскопки и представляют новое видео с выступления в Рио в 1985 году.




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