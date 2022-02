сегодня



Новая песня SCORPIONS



"Shining Of Your Soul", новая песня SCORPIONS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Rock Believer", выход которого намечен на 25 февраля.



Трек-лист:



01. Gas In The Tank

02. Roots In My Boots

03. Knock 'Em Dead

04. Rock Believer

05. Shining Of Your Soul

06. Seventh Sun

07. Hot And Cold

08. When I Lay My Bones To Rest

09. Peacemaker

10. Call Of The Wild

11. When You Know (Where You Come From)

12. Shoot For Your Heart

13. When Tomorrow Comes

14. Unleash The Beast

15. Crossing Borders http://www.the-scorpions.com







