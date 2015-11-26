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Scorpions

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Новая песня SCORPIONS



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"Shining Of Your Soul", новая песня SCORPIONS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Rock Believer", выход которого намечен на 25 февраля.

Трек-лист:

01. Gas In The Tank
02. Roots In My Boots
03. Knock 'Em Dead
04. Rock Believer
05. Shining Of Your Soul
06. Seventh Sun
07. Hot And Cold
08. When I Lay My Bones To Rest
09. Peacemaker
10. Call Of The Wild
11. When You Know (Where You Come From)
12. Shoot For Your Heart
13. When Tomorrow Comes
14. Unleash The Beast
15. Crossing Borders



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