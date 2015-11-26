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Вокалист SCORPIONS : «Решение закончить альбом без Greg'a было верным»



В рамках недавней беседы со Scorpions Brazil вокалист SCORPIONS Klaus Meine рассказал, почему группа приняла решение продолжать работу над альбомом без продюсера Greg'a Fidelman'a:



«Когда мы играли в Лос-Анджелесе в 2019 году, мы встретились с Greg'ом Fidelman'ом. Мы встретились с ним, и ему понравилась идея продюсировать нашу следующую пластинку. Greg приехал в Германию, чтобы посмотреть на нас в Peppermint. Затем случилась пандемия, охватившая всё как здесь [в Германии], так и в США, и это изменило наши планы. В прошлом году мы планировали поехать в Лос-Анджелес в мае и июне, провести их в студии, поехать в Лас-Вегас и отыграть концерты. Мы даже забронировали студию в Лас-Вегасе на свободные дни. И альбом был бы готов в августе или сентябре. Таков был план. Но потом всё изменилось. И мы начали работать с Greg'ом через Zoom. Он присоединялся к нам в студии каждый второй день — в Лос-Анджелесе утро, а в Германии в это время у SCORPIONS был уже ужин. Так что мы работали над материалом вместе, но до определённой стадии. Потом в какой-то момент стало трудно продолжать работу без его присутствия с нами в студии или без нашего присутствия в его студии в Лос-Анджелесе. Поэтому мы должны были принять решение: сделать перерыв, который продлился бы до этого года — до весны этого года — или продолжать. И мы не хотели терять темп работы над песнями в студии. И поэтому решили продолжать. С нами был Hans-Martin Buff, просто потрясающий звукоинженер, вокруг нас была отличная команда, работавшая с нами. Вместе с Greg'ом мы создали замечательный звук, так что всё было по стандартам Лос-Анджелеса. Но это был план Б — записываться в Германии, а не в Лос-Анджелесе. Однако выхода не было, поскольку мы не могли поехать в Лос-Анджелес, а он не мог приехать в Германию. Так что было трудно.



Мы работали с Greg'ом над всеми песнями; мы вместе с ним прорабатывали весь материал. Но в тот момент мы совершенно точно поняли, что мы должны продолжать, что мы должны двигаться дальше, и у нас было ощущение, что мы доверяем нашим собственным людям, мы доверяем нашей собственной команде. Это командная работа. Если бы у нас было ощущение, что мы не сможем справиться с этим сами, мы бы, наверное, остановились. Но это означает, что на данный момент, на апрель 2021-го, мы бы никогда не достигли того уровня, на котором находимся сейчас из-за нашего решения продолжать. И для нас, если вспомнить что было, решение было верным, потому что если просто посмотреть на происходящее сейчас, у нас всё ещё нет возможности поехать в Лос-Анджелес, а у него всё ещё нет возможности приехать сюда, потому что всё это так сложно из-за этих ограничений на поездки. Так что я думаю, мы сделали правильный шаг. Мы все были абсолютно уверены в том, что мы можем продолжать, и, надеюсь, это будет один из лучших альбомов, которые мы когда-либо делали».



Кроме того, Klaus более подробно рассказал о подходе SCORPIONS к работе над новым альбомом:



«Мы попытались по-настоящему возродить ДНК SCORPIONS, мы попытались сделать альбом, в котором мы бы могли прочувствовать, что именно этого ждут наши поклонники по всему миру в данный момент. И, конечно же, в группе появился Mikkey Dee — парень, который 20 лет играл в MOTÖRHEAD, — вы можете себе представить, какой мощной зажигалкой он является? Он же постоянно заставляет: "Давайте попробуем это. Давайте попробуем вот то или это", и это просто замечательно, это просто великолепно. И если вспомнить последние пару месяцев, то можно сказать, что группа тесно взаимодействовала друг с другом, чтобы добиться успеха, чтобы всё получилось, но уже не как вариант Б... Я думаю, что вариант Б для записи в Ганновере превратился в вариант А ещё до начала этого года, потому что у нас были отличная студия, отличная установка, отличный звук и отличные люди для работы. Hans-Martin проделал замечательную работу. И мы не можем дождаться, когда вы, ребята, услышите новые песни. Чувствуем себя просто великолепно. Но обстоятельства в ситуации с коронавирусом были очень непростыми. Это не вина Greg'а, но в этом нет и нашей вины. Мы должны были извлечь из этой ситуации максимум возможного, чтобы двигаться дальше!»







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