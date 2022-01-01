сегодня



Гитарист SCORPIONS с радостью вернулся на сцену



Matthias Jabs поделился впечатлениями от возвращения на сцену:



«После двухлетнего перерыва, вызванного пандемией, когда мы использовали большую часть времени для записи нового альбома, сочинения новых песен, в начале этого года, в марте, мы испытали фантастическое чувство, снова выйдя на сцену после самого долгого перерыва, который у нас когда-либо был. Мы отыграли программу в Лас-Вегасе — девять концертов за один месяц — и ощущения от возвращения на сцену были потрясающими!»







+0 -0



просмотров: 158

