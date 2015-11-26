17 янв 2021



Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года



Видео с выступления SCORPIONS на ТВ в программе "Rockpop In Concert", состоявшегося в декабре 1983 года, доступно для просмотра ниже.







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