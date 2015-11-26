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Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE



Гитарист SCORPIONS Rudolf Schenker рассказал о проблемах, которые привели к уходу давнего барабанщика группы James'a Kottak'a более пяти лет назад.



В сентябре 2016 года Kottak был уволен из легендарной немецкой хард-рок-группы в связи с алкоголизмом, и его заменил бывший участник MOTÖRHEAD Mikkey Dee.



Отвечая в новом интервью Хавьеру Хуальде с испанской рок-радиостанции RockFM на вопрос, как бы он сравнил стили игры на барабанах Kottak'a и Dee, Schenker сказал:



«У каждого музыканта свой собственный стиль. James был и остаётся отличным барабанщиком — в этом нет сомнений, — но у нас была небольшая проблема... У него была проблема, и мы пытались помочь ему справиться с ней. В данном случае мы заметили, что ему нужно больше времени, чем мы могли ему дать, потому что были в туре. Так что в этом случае у Matthias'a [Jabs'a, гитара] возникла идея позвонить Mikkey Dee, потому что тот был свободен после кончины [фронтмена MOTÖRHEAD] Лемми. Так что да — было здорово увидеть свет в конце туннеля, потому что мы были немного подавлены, так как мы много помогали James'у, но он не мог справиться со своим состоянием. И поэтому мы расстались.

Мы репетировали с Mikkey Dee и сразу заметили, что появился новый вид крутой энергии. У каждого свой стиль, а Mikkey Dee — особенно для меня, как ритм-гитариста, — очень вдохновляющий человек. Это значит, что когда я играю свои риффы, он знает, как сделать их более энергичными и мощными. И это очень хорошо — это эффект синергии, в котором также участвует Paweł [Mąciwoda, бас], потому что они действительно отличная ритм-команда — Paweł и Mikkey Dee — и я как ритм-гитарист, и мы можем создать отличную основу для Matthias'a и Klaus'a [Meine, вокал]».







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