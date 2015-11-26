Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*EDDIE VEDDER наехал на MÖTLEY CRÜE, Nikki Sixx отв... 51
*Вокалист BLACK VEIL BRIDES о бисексуальности Супермена 29
*DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей" 24
*MORBID ANGEL не хотят играть в нынешних условиях 21
*Гитарист MACHINE HEAD: «Альбом просто классный!» 20
[= ||| все новости группы



*

Scorpions

*



20 фев 2022 : 		 Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE

18 фев 2022 : 		 Новая песня SCORPIONS

11 фев 2022 : 		 Новая песня SCORPIONS

9 фев 2022 : 		 Вокалист SCORPIONS: «Рок жив и здоров»

27 янв 2022 : 		 Вскрытие от гитариста SCORPIONS

18 янв 2022 : 		 Новое видео SCORPIONS

14 янв 2022 : 		 Новая песня SCORPIONS

10 янв 2022 : 		 SCORPIONS — о новом альбоме: часть III + фрагмент нового клипа

8 янв 2022 : 		 Новый сингл SCORPIONS выйдет зимой

29 дек 2021 : 		 SCORPIONS — о новом альбоме: Часть II

24 дек 2021 : 		 SCORPIONS — о новом альбоме: Часть I

3 дек 2021 : 		 Вокалист SCORPIONS — о новом альбоме

5 ноя 2021 : 		 Новое видео SCORPIONS

4 ноя 2021 : 		 Обложка альбома и новая песня SCORPIONS

26 окт 2021 : 		 Обложка нового сингла SCORPIONS

6 окт 2021 : 		 SCORPIONS и Vanessa Mae

29 сен 2021 : 		 Новый сингл SCORPIONS осенью, альбом — зимой

21 сен 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

13 сен 2021 : 		 Экс-барабанщик SCORPIONS обвинил своих бывших коллег в грубости и жадности

5 сен 2021 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1996 года

31 авг 2021 : 		 SCORPIONS получили очередную награду

24 авг 2021 : 		 Обложка альбома SCORPIONS продолжает вызывать споры

23 авг 2021 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1994 года

9 авг 2021 : 		 SCORPIONS репетируют новый трек

8 авг 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

26 июл 2021 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1994 года
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE



zoom
Гитарист SCORPIONS Rudolf Schenker рассказал о проблемах, которые привели к уходу давнего барабанщика группы James'a Kottak'a более пяти лет назад.

В сентябре 2016 года Kottak был уволен из легендарной немецкой хард-рок-группы в связи с алкоголизмом, и его заменил бывший участник MOTÖRHEAD Mikkey Dee.

Отвечая в новом интервью Хавьеру Хуальде с испанской рок-радиостанции RockFM на вопрос, как бы он сравнил стили игры на барабанах Kottak'a и Dee, Schenker сказал:

«У каждого музыканта свой собственный стиль. James был и остаётся отличным барабанщиком — в этом нет сомнений, — но у нас была небольшая проблема... У него была проблема, и мы пытались помочь ему справиться с ней. В данном случае мы заметили, что ему нужно больше времени, чем мы могли ему дать, потому что были в туре. Так что в этом случае у Matthias'a [Jabs'a, гитара] возникла идея позвонить Mikkey Dee, потому что тот был свободен после кончины [фронтмена MOTÖRHEAD] Лемми. Так что да — было здорово увидеть свет в конце туннеля, потому что мы были немного подавлены, так как мы много помогали James'у, но он не мог справиться со своим состоянием. И поэтому мы расстались.
Мы репетировали с Mikkey Dee и сразу заметили, что появился новый вид крутой энергии. У каждого свой стиль, а Mikkey Dee — особенно для меня, как ритм-гитариста, — очень вдохновляющий человек. Это значит, что когда я играю свои риффы, он знает, как сделать их более энергичными и мощными. И это очень хорошо — это эффект синергии, в котором также участвует Paweł [Mąciwoda, бас], потому что они действительно отличная ритм-команда — Paweł и Mikkey Dee — и я как ритм-гитарист, и мы можем создать отличную основу для Matthias'a и Klaus'a [Meine, вокал]».

SCORPIONS




Like!+4Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 6 )
20 фев 2022, 15:44
Так Микки в нормальной группе нормальное музло делал, а не визжащие нюни о любви для педовочек.

Вот Коттак и бухал : такие любовные песенки для педовочек играть
20 фев 2022, 16:11
Все они кто были в команде дали свой толчок для группы не обсуждается, но сложилась так как мы видим, Рудо молодчик поддерживаю. Прошу таких личностей типа "Sbekhinov" жёстко банить на этом сайте, ну сколько можно читать мнения и таких ....
20 фев 2022, 16:24
Вот и оставьте переходы на личности и своё мнение обо мне при себе.

А в комментариях обсуждают новости, делятся мыслями. За переходы на личности и оскорбления баны и дают
20 фев 2022, 16:31
Sbekhinov

Как вы можете делиться своими дурацкими мыслями, это вообще не в какие рамки и ворота не лезет, чистое оскорбление , полное не уважение и не знания о чём говоришь, что вы пишите дурь и хрень, больше сказать кроме гадостей мозгов не хватает, стыдно должно быть.
20 фев 2022, 17:20
>>Так Микки в нормальной группе нормальное музло делал, а не визжащие нюни о любви для педовочек.

Три года "лазурно-голубых" заголовков новостей про Хэлфорда и профессиональных выступлений Metallica этому господину!
20 фев 2022, 17:44
Банить бесполезно и вредно. Подрывать жопы - бесценно.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 1235

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом