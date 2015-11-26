9 ноя 2020



Видео с выступления SCORPIONS



Видео, в котором запечатлено, как SCORPIONS исполняют песню "Lust Or Love" в рамках концерта в Берлине, состоявшемся в 1990 году, доступно ниже.







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