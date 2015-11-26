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Scorpions

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Видео с выступления SCORPIONS



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Видео с выступления SCORPIONS, состоявшегося в Бруклине в 2015 году, в рамках которого было исполнено попурри из "Always Somewhere", "Eye Of The Storm" и "Send Me An Angel", доступно для просмотра ниже.

SCORPIONS Perform Acoustic Medley In Brooklyn 2015; Video



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