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ЦРУ написала хит SCORPIONS ? Об этом сделают сериал!



Hulu объявили о планах съёмки сериала на основе теории о том, что хит SCORPIONS "Wind Of Change" был написан в ЦРУ. Alex Karpovsky будет продюсировать проект совместно с Jason'ом Winer'ом. Проектом занимаются 20th Television вместе с Winer's Small Dog Pictures, Crooked Media, Pineapple Street Studios и Spotify.













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