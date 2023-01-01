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*GEEZER BUTLER: «Не ем мясо после восьми» 30
*Барабанщик IRON MAIDEN перенес инсульт 29
*Новое видео DOKKEN 19
*Обновленное видео DISMEMBER 17
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Scorpions

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Концертное видео SCORPIONS 1977 года



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SCORPIONS вновь поскребли в анналах и опубликовали видео исполнения композиции “Robot Man” с выступления в Kaléidospop, состоявшегося седьмого мая 1977 года.




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