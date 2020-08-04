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Scorpions

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9 авг 2020 : 		 SCORPIONS: новости из студии от MIKKEY DEE

28 июл 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления SCORPIONS

27 июл 2020 : 		 SCORPIONS собрались в студии

24 июл 2020 : 		 SCORPIONS переназначили даты в Лас-Вегасе

15 июл 2020 : 		 Вокалист SCORPIONS: «Мы сосредоточились на роковой стороне»

7 июл 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления SCORPIONS

6 июл 2020 : 		 SCORPIONS «добились больших успехов» с новым альбомом во время карантина

2 июл 2020 : 		 Выходят фигурки SCORPIONS

28 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления SCORPIONS

26 июн 2020 : 		 Вокалист SCORPIONS: «У нас очень много отличного материала»

21 июн 2020 : 		 35 лет с момента выхода SCORPIONS World Wide Live

21 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления SCORPIONS

14 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления SCORPIONS

7 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления SCORPIONS

25 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления SCORPIONS

22 май 2020 : 		 Выступления SCORPIONS в Лас-Вегасе перенесены

18 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления SCORPIONS

17 май 2020 : 		 SCORPIONS хотят воссоздать старую атмосферу на предстоящем альбоме

16 май 2020 : 		 Вокалист SCORPIONS о Литтл Ричарде

13 май 2020 : 		 Хит SCORPIONS написан ЦРУ?

30 апр 2020 : 		 Вокалист SCORPIONS о сложностях работы дома

29 апр 2020 : 		 Новая песня SCORPIONS

26 апр 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления SCORPIONS

25 апр 2020 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1979 года

21 апр 2020 : 		 Вокалист SCORPIONS: «У нас уже много песен для нового альбома»

20 апр 2020 : 		 Вокалист SCORPIONS о пандемии
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SCORPIONS: новости из студии от MIKKEY DEE



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Барабанщик SCORPIONS Mikkey Dee запостил короткое видео из студии Peppermint Park Studios (Ганновер, Германия), где он и его коллеги работают над сочинением материала для будущего студийного альбома. Релиз предположительно состоится в 2021 году, через четыре года после выпуска антологии "Born To Touch Your Feelings - Best Of Rock Ballads".

В видео, которое доступно для просмотра ниже, Mikkey говорит:

«Привет всем. Просто небольшой апдейт из студии. Сегодня мы уже сделали свою работу. Мы трудимся очень упорно. Всё идёт хорошо, мы продвигаемся вперёд, до завтра».

Ранее SCORPIONS хотели записать альбом в Лос-Анджелесе с продюсером Greg'ом Fidelman'ом, который известен по работе с SLIPKNOT и METALLICA. Однако в связи с пандемией большая часть работы была проделана в удалённом формате, а Fidelman принимал участие в процессе, общаясь с музыкантами через Zoom.



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