31 авг 2021



SCORPIONS получили очередную награду



SCORPIONS были удостоены European Culture Prize (Europäischer Kulturpreis) на церемонии, которая состоялась 28 августа в Bonn Opera House, Bonn, Germany.



Европейская культурная премия присуждается деятелям, творческим инициативам, художникам, политикам или учреждениям за выдающиеся заслуги и достижения, касающиеся Европы и ее народов. Церемония вручения проводится ежегодно в различных культурных городах Европы, а спонсором премии является Европейский культурный форум в Дрездене.













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