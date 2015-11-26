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Вокалист SCORPIONS — о новом альбоме



В рамках недавнего интервью вокалист SCORPIONS рассказал, что поклонники вправе ждать от нового альбома:



«Что ж, вы можете ожидать альбом, посвящённый всем верящим в рок в мире. И мы очень воодушевлены после стольких лет. Мы подумали, что если вспомнить все гастроли, которые мы провели за последние 10 лет, то после выхода альбома "Return To Forever" в 2015 году настало время вернуться в студию, написать новый материал, сочинить новые песни и проверить, остался ли ещё творческий потенциал. Главной целью было сделать рок-альбом — сделать альбом с настроением, мощью, сосредоточиться на старых добрых временах и действительно наслаждаться музыкой и получать удовольствие от неё. И это ощущение просто замечательное».



По поводу названия альбома "Rock Believer" гитарист SCORPIONS Rudolf Schenker в свою очередь сказал:



«Послушайте, мы колесим по миру уже 50 лет или даже больше. И если кто-то может сказать, что он верит в рок, значит, это мы. И, конечно, мы встречаем верящих в рок зрителей на каждом из своих концертов.



Так много людей говорило, что рок мёртв. Но он не умер. Он всегда возвращается — иногда, ладно, более сильным или менее сильным — но в конце концов здорово играть по всему миру, в более чем 80 странах, где мы уже были и где люди по-прежнему верят в рок. Всегда было здорово делиться с ними музыкой и быть с ними на одной волне. Я хочу сказать, что это настолько удивительно и настолько потрясающе, что мы очень рады выпустить новый альбом. И да, посмотрим, что будет дальше».



На вопрос, является ли "Peacemaker" показательным для "Rock Believer" в целом, Klaus ответил:



«Это зажигательная рок-песня, да и весь альбом на самом деле зажигательный. На нём есть несколько тяжёлых вещей, например, если вспомнить "China White" и "Animal Magnetism", то на пластинке есть трек, который как нельзя лучше соответствует этим песням. Есть много бодрых песен, и, хотите верьте, хотите нет, есть даже более быстрые песни, чем "Peacemaker" [смеётся]. На альбоме также есть очень красивая баллада, и я уверен, что есть фанаты, которые особенно любят баллады SCORPIONS, — им эта пластинка тоже очень понравится. "Peacemaker" — это аперитив к тому, что будет на альбоме».







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