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Гитарист SCORPIONS считает, что группа сейчас так же успешна, как и в 1980-е



В интервью для France 3 Pays De La Loire, взятом на фестивале Hellfest этого года, гитарист SCORPIONS Matthias Jabs рассказал о коммерческой популярности коллектива:



«44 года назад я пришёл в группу. Она уже существовала в 1970-х, и мы все были слишком молоды, чтобы думать о том возрасте, который у нас сейчас. Когда ты молод, то думаешь, что так будет всегда, но не имеешь ни малейшего представления о том, что тебя ожидает. Между тем, когда оглядываешься назад, удивительно, что мы вместе уже так долго, новый альбом успешен, а мы гастролируем по миру, как всегда это делали. Иногда я думаю, что наш нынешний успех сравним с успехом 80-х годов, — все залы заполнены, все билеты распроданы, а фанаты очень полны энтузиазма. И мы приобрели много новых поклонников — молодые люди наслаждаются музыкой SCORPIONS, и это здорово. Нам 80, а им 18 или 28. [Смеётся]. Они моложе, чем большинство наших песен».







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