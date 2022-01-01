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*Новое видео BEHEMOTH 51
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 32
*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 21
*MICHAEL SWEET одобряет выбор кандидатов в PANTERA 2023 13
*Поскрёбыш TOMMY LEE 12
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Scorpions

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20 авг 2022 : 		 Гитарист SCORPIONS считает, что группа сейчас так же успешна, как и в 1980-е

19 авг 2022 : 		 Гитарист SCORPIONS с радостью вернулся на сцену

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12 авг 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

25 июл 2022 : 		 Вокалист SCORPIONS: «В нашем баке полно топлива»

4 июл 2022 : 		 SCORPIONS в Old Grey Whistle Test

1 июл 2022 : 		 MICHAEL SCHENKER — о юбилее дебютного альбома SCORPIONS: «Мне пришлось учить брата игре на гитаре»

28 июн 2022 : 		 PHIL CAMPBELL присоединился к SCORPIONS

10 июн 2022 : 		 RUDOLF SCHENKER, MATTHIAS JABS, JEFF SCOTT SOTO исполняют SCORPIONS

8 июн 2022 : 		 Гитарист SCORPIONS: «Мы наводим мосты нашей музыкой»

18 май 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

8 май 2022 : 		 Вокалист SCORPIONS заявил, что завершение деятельности не обсуждается

16 апр 2022 : 		 Новое видео SCORPIONS

11 апр 2022 : 		 Новое видео SCORPIONS

4 апр 2022 : 		 Новое видео SCORPIONS

28 мар 2022 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

12 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

11 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

11 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

10 мар 2022 : 		 Успехи SCORPIONS в чартах

9 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

8 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

7 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

3 мар 2022 : 		 Семплы новых песен SCORPIONS

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25 фев 2022 : 		 Новое видео SCORPIONS
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Гитарист SCORPIONS считает, что группа сейчас так же успешна, как и в 1980-е



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В интервью для France 3 Pays De La Loire, взятом на фестивале Hellfest этого года, гитарист SCORPIONS Matthias Jabs рассказал о коммерческой популярности коллектива:

«44 года назад я пришёл в группу. Она уже существовала в 1970-х, и мы все были слишком молоды, чтобы думать о том возрасте, который у нас сейчас. Когда ты молод, то думаешь, что так будет всегда, но не имеешь ни малейшего представления о том, что тебя ожидает. Между тем, когда оглядываешься назад, удивительно, что мы вместе уже так долго, новый альбом успешен, а мы гастролируем по миру, как всегда это делали. Иногда я думаю, что наш нынешний успех сравним с успехом 80-х годов, — все залы заполнены, все билеты распроданы, а фанаты очень полны энтузиазма. И мы приобрели много новых поклонников — молодые люди наслаждаются музыкой SCORPIONS, и это здорово. Нам 80, а им 18 или 28. [Смеётся]. Они моложе, чем большинство наших песен».




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