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*RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех ... 36
*Новый альбом BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания 18
*LENNY WOLF считает, что KINGDOM COME не были похожи на LED Z... 17
*SEPULTURA открыла тур 16
*METALLICA выступит на вечере Элтона Джона 15
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Scorpions

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10 мар 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1985 года

9 мар 2024 : 		 Вокалист SCORPIONS восстанавливается после операции

23 янв 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1985 года

20 дек 2023 : 		 SCORPIONS собираются сыграть "Crossfire"

9 дек 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980 года

27 ноя 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980 года

14 ноя 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980 года

29 окт 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980

24 окт 2023 : 		 ULI JON ROTH о песнях SCORPIONS, в записи которых RUDOLF SCHENKER не участвовал

15 окт 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980

12 окт 2023 : 		 Вокалист SCORPIONS о планах на будущее: «Мы будем продолжать»

7 окт 2023 : 		 MIKKEY DEE: «SCORPIONS могут существовать вечно»

30 сен 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980

22 сен 2023 : 		 ULI JON ROTH об уходе из SCORPIONS: «Это было лёгкое решение»

17 сен 2023 : 		 RUDOLF SCHENKER хочет отпраздновать 60-летие SCORPIONS

17 сен 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980

9 авг 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1977 года

25 июл 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1977 года

9 июл 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1977 года

28 июн 2023 : 		 Бывший из SCORPIONS выпустил книгу

26 июн 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1977 года

29 май 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1977 года

14 май 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1977 года

2 май 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1977 года

28 апр 2023 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS

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Концертное видео SCORPIONS 1985 года



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SCORPIONS продолжают аннальные раскопки и представляют новое видео с выступления в Рио в 1985 году.

SCORPIONS Upload Classic Performance Of вЂњMake It RealвЂќ From Rock In Rio 1985




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