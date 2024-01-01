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Вокалист SCORPIONS восстанавливается после операции



Klaus Meine опубликовал следующее сообщение:



«Дорогие мексиканские фанаты, зная, что некоторые из наших самых замечательных преданных поклонников живут в Мексике, я с огромным сожалением вынужден сообщить вам, что SCORPIONS не будут выступать на фестивале Vive Latino 16 марта 2024 года в Мехико. Причина, по которой нам пришлось отменить выступление, заключается в том, что я недавно перенес сложную операцию на позвоночнике, и мои врачи ожидали, что я поправлюсь и встану на ноги к шоу.



Я делаю хорошие успехи в своей реабилитации, но, к сожалению, я не восстановился так, как ожидалось, и после разговора со своей командой врачей я понял, что 12-часовой перелет и выступление на высоте 2000 метров - это тяжелое испытание для любого человека, и я не достаточно здоров, чтобы путешествовать и дать вам шоу, которого вы все заслуживаете.



Надеюсь, мы сможем вернуться в Мексику в ближайшее время, чтобы раскачать вас как ураган!!!!!.



Я очень сожалею, что причинил такие неудобства всем нашим преданным мексиканским фанатам и прекрасным промоутерам, и надеюсь на ваше понимание.



С любовью, Klaus».





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