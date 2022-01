сегодня



Новая песня SCORPIONS



"Rock Believer", новая песня SCORPIONS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек будет включен в альбом "Rock Believer", релиз которого намечен на 25 февраля.



Трек-лист:



"Gas In The Tank"

"Roots In My Boots"

"Knock 'Em Dead"

"Rock Believer"

"Shining Of Your Soul"

"Seventh Sun"

"Hot And Cold"

"When I Lay My Bones To Rest"

"Peacemaker"

"Call Of The Wild"

"When You Know (Where You Come From)"



Limited deluxe edition bonus tracks:



"Shoot For Your Heart"

"When Tomorrow Comes"

"Unleash The Beast"

"Crossing Borders"

"When You Know (Where You Come From)"

Слушайте Rock Believer — Scorpions на Яндекс.Музыке





